De la ora 20:30 va avea loc main event-ul etapei cu numărul 13 din sezonul regulat al Superligii României. Dinamo - Rapid va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Faceobok Sport.ro.



Câte bilete s-au vândut până acum la Dinamo - Rapid



Potrivit dinamo1948.club, până în clipa de față au fost vândute peste 35.000 de bilete vândute. Sunt așteptate încă 5.000 de tichete să fie distribuite până la startul derby-ului de pe Arena Națională.



În clasament, Rapid se află pe poziția a treia cu 25 de puncte. După 12 etape, echipa pregătită de Costel Gâlcă a bifat șapte victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și o înfrângere.



De cealaltă parte, Dinamo se situează pe poziția a patra cu 23 de puncte. Trupa lui Zeljko Kopic a consemnat șase victorii, cinci remize și un eșec în primele 12 runde ale sezonului regulat.



O victorie i-ar aduce pe giuleșteni la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani, în timp ce un câștig pentru Dinamo ar propulsa echipa din Ștefan cel Mare pe podium, la o lungime în spatele Craiovei și la două de FC Botoșani.

