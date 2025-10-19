Cele două echipe își dau întâlnire pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, în etapa cu numărul 13 din sezonul regulat al Superligii României.

Pariul lui Cristi Borcea înainte de Dinamo - Rapid: ”Cifrele vorbesc”



Cristi Borcea, fost patron la Dinamo, a vorbit înainte de main event-ul etapei și a sugerat că fotbalistul cotat la 1,8 milioane de euro, Cătălin Cîrjan, va marca în derby-ul de pe Arena Națională.



Căpitanul ”câinilor” a înscris de două ori în noul sezon și a oferit trei pase decisive în 12 meciuri.



Borcea a susținut că jucătorul lui Dinamo este cel mai constant de la trupa lui Zeljko Kopic și că nu a existat meci în care să nu fi avut ocazii de a-și trece numele pe tabela de marcaj.



”Cu acest meci ne dăm examenul. Sută la sută nu vom pierde! Dacă vom câștiga, vom lua opțiune serioasă pentru a termina în primele trei și a merge în cupele europene în sezonul următor.



Pe cine mizez? Pe Cătălin Cîrjan. Eu am spus de anul trecut și am spus-o și la începutul sezonului. Cel mai constant și cel mai bun jucător din România a fost și este Cîrjan. Cifrele vorbesc! Nu a existat meci în care să nu dea gol, pasă de gol sau să aibă ocazia de a marca”, a spus Borcea, potrivit gsp.

În clasament, Rapid se află pe poziția a treia cu 25 de puncte. După 12 etape, echipa pregătită de Costel Gâlcă a bifat șapte victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și o înfrângere.



De cealaltă parte, Dinamo se situează pe poziția a patra cu 23 de puncte. Trupa lui Zeljko Kopic a consemnat șase victorii, cinci remize și un eșec în primele 12 runde ale sezonului regulat.



O victorie i-ar aduce pe giuleșteni la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani, în timp ce un câștig pentru Dinamo ar propulsa echipa din Ștefan cel Mare pe podium, la o lungime în spatele Craiovei și la două de FC Botoșani.

