Olynyk a semnat cu BC Roma

Kelly Olynyk, baschetbalist care a evoluat timp de 13 sezoane în NBA, a semnat cu Basketball Club Roma. Echipa italiană a fost fondată în vara anului 2026 și evoluează în Lega Basket Serie A, după ce a fost preluată licența celor de la Vanoli Cremona. BC Roma este un proiect condus de fostul conducător din NBA Donnie Nelson (Dallas Mavericks / 1998-2021), iar printre principalii investitori se află și starul sloven Luka Doncic (LA Lakers).

Echipa antrenată de Alessandro Magro a reușit câteva transferuri interesante, precum Marko Simonovic (Muntenegru / de la Turk Telekom BK), Arturs Strautins (Lituania / de la Derthona Basket), Paul Watson (SUA / Memphis Hustle), Nico Mannion (Italia / de la Olimpia Milano), Erik Stevenson (SUA / de la Korfez Basket), Trentyn Flowers (SUA / de la Brampton Honey Badgers), Gerald Ayayi (Franța / de la Cholet Basket) și Corey Davis Jr. (SUA / de la Niners Chemnitz). Echipa romană a debutat recent în EuroCup, pierzând primul meci contra lui Bahceșehir Koleji la Istanbul, 78-91.

În Capitala Italiei a mai funcționat clubul de baschet Virtus Roma (1960-2021), iar în 2026 a fost înființată o altă echipă Maxima Roma, după ce antreprenorul american Paul Matiasic a cumpărat licența lui Pallacanestro Brescia și a mutat echipa în PalaEUR.

Acesta a jucat pentru opt echipe din NBA

Kelly Tyler Olynyk (35 de ani / 213 cm) este născut la Toronto și a evoluat pentru South Kamloops Secondary School (Kamloops, British Columbia) și Gonzaga Bulldogs (Gonzaga University / Washington, SUA), înainte să fie selecționat în runda 1 - poziția 13 a NBA Draft 2013 de către Dallas Mavericks. În NBA a jucat la echipele Boston Celtics (2013-2017), Miami Heat (2017-2021), Houston Rockets (2021), Detroit Pistons (2021-2022), Utah Jazz (2022-2024), Toronto Raptors (2024-2025), New Orleans Pelicans (2025) și San Antonio Spurs (2025-2026).

În palmaresul său se găsesc NBA All-Rookie Second Team (2014), Consensus first-team All-American (2013), First-team Academic All-American (2013), West Coast Conference Player of the Year (2013), First-team All-West Coast Conference (2013) și medalii de bronz cu naționala Canadei la FIBA World Cup (2023), FIBA AmeriCup (2015) și FIBA Americas U18 Championship (2008).

Olynyk are descendență ucraineană. Mama sa, fostă baschetbalistă la Lethbridge Pronghorns, a fost prima femeie scorekeeper din istoria NBA, pentru Toronto Raptors. Tatăl său a fost, de asemenea, baschetbalist, și a devenit antrenor pentru Lethbridge Pronghorns și Toronto Varsity Blues, înainte să fie numit director sportiv la Thompson Rivers University. Sora sa, Jesse, a reprezentat Canada la loturile naționale de lupte și rugby, iar Maya, o altă soră, a jucat bacshet la nivel de colegiu la Saskatchewan Huskies.

Foto - Getty Images, BC Roma (FB)