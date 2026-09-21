Ploieștenii au ajuns la 19 puncte și ocupă locul 4 în clasament, în timp ce formația din Miercurea Ciuc rămâne ultima, cu un singur punct.

Csikszereda a început bine partida și a avut primele ocazii, iar Gabriel Lima a trimis mingea pe lângă poartă. În minutul 19, același Lima a înscris, însă golul a fost anulat după intervenția VAR pentru un fault în atac.

Petrolul a deschis scorul imediat după pauză. Rodrigo Martins a marcat în minutul 47, iar Paul Papp a stabilit rezultatul final în minutul 69.

Istvan Szabo: „Petrolul este o echipă foarte bună”

La final, Istvan Szabo a explicat că echipa sa a avut încredere că poate obține victoria, dar nu a reușit să întoarcă partida după primul gol primit. Antrenorul maghiar a avut și o caracterizare pentru Petrolul, pe care a numit-o „echipă bună”.

„Trebuie să analizăm. La pauză, în vestiar, băieții au fost foarte încrezători că putem să câștigăm, pentru că după ce am arătat a fost o bază reală în acest sens. Când primești gol, ești condus, atunci inevitabil începi să alergi după rezultat. Dar în momentul de față nu suntem atât de stabili sau puternici să întoarcem soarta meciului. Am luptat, am avut și cornere, lovituri libere, am mers pe o variantă mai ofensivă, dar atât am putut. Petrolul este o echipă bună pentru că, odată având avantajul, îl poate conserva”, a spus Istvan Szabo la finalul partidei.