Căpitanul echipei naționale ar fi profitat de vizita în România pentru meciurile României din Nations League și ar fi semnat deja cu Universitatea Cluj, echipă la care va avea drept de joc abia din ianuarie 2027, când contractul său cu Dalian Yingbo va expira.

Dan Nistor s-a arătat încântat de perspectiva de a fi coechipier cu Nicolae Stanciu, însă a mărturisit că nu îl va băga la ”categoria dinozauri”, având în vedere că Stanciu este, totuși, puțin mai tânăr decât el și Alex Chipciu.

”Nu știu ce să vă răspund. Sută la sută ne-ar ajuta și m-aș bucura dacă vine Stanciu. Nici nu se pune problema de valoarea lui. Doamne ajută să vină, cine nu își dorește să fie coleg cu Stanciu. (n.r. Pe el nu îl bagi la dinozauri, că e mai tânăr, nu?) El e tinerel, e tinerel”, a spus Dan Nistor pentru PRO TV și Sport.ro.