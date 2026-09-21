EXCLUSIV Dan Nistor a reacționat după ce Nicolae Stanciu s-ar fi înțeles cu U Cluj: ”E tinerel, nu îl bag la dinozauri!”

Dan Nistor a reacționat după ce Nicolae Stanciu s-ar fi înțeles cu U Cluj: ”E tinerel, nu îl bag la dinozauri!” Superliga Dan Nistor, mijlocașul Universității Cluj / Foto: Sport Pictures
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nicolae Stanciu e gata de revenirea în Superliga României.

TAGS:
Dan NistorU ClujUniversitatea ClujNicolae Stanciu
Din articol

Dan Nistor a reacționat pentru PRO TV și Sport.ro la vestea că Nicolae Stanciu ar fi noul jucător al ”Șepcilor Roșii”.

Dan Nistor: ”Cine nu își dorește să fie coleg cu Stanciu?”

  • Nicolae stanciu
×
Sursa foto: Nicolae Stanciu (Instagram).
Nicolae stanciu 230326 ok
ÎNAPOI LA ARTICOL

Căpitanul echipei naționale ar fi profitat de vizita în România pentru meciurile României din Nations League și ar fi semnat deja cu Universitatea Cluj, echipă la care va avea drept de joc abia din ianuarie 2027, când contractul său cu Dalian Yingbo va expira. 

Dan Nistor s-a arătat încântat de perspectiva de a fi coechipier cu Nicolae Stanciu, însă a mărturisit că nu îl va băga la ”categoria dinozauri”, având în vedere că Stanciu este, totuși, puțin mai tânăr decât el și Alex Chipciu.

Nu știu ce să vă răspund. Sută la sută ne-ar ajuta și m-aș bucura dacă vine Stanciu. Nici nu se pune problema de valoarea lui. Doamne ajută să vină, cine nu își dorește să fie coleg cu Stanciu. (n.r. Pe el nu îl bagi la dinozauri, că e mai tânăr, nu?) El e tinerel, e tinerel”, a spus Dan Nistor pentru PRO TV și Sport.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Doi oameni fără adăpost au ocupat casa unor pensionari din Italia și au schimbat încuietorile. Ce a decis judecătorul
Doi oameni fără adăpost au ocupat casa unor pensionari din Italia și au schimbat încuietorile. Ce a decis judecătorul
ULTIMELE STIRI
După Nicolae Stanciu, „U” Cluj mai face un supertransfer: internaționalul român și-a dat acordul
După Nicolae Stanciu, „U” Cluj mai face un supertransfer: internaționalul român și-a dat acordul
Petrolul - Csikszereda 2-0, pe Sport.ro. „Găzarii”, la un punct de podium după o nouă victorie
Petrolul - Csikszereda 2-0, pe Sport.ro. „Găzarii”, la un punct de podium după o nouă victorie
Costin Ștucan și Cătălin Oprișan l-au avut invitat pe Răzvan Patriche la Fața la Joc (VOYO SPORT 1)
Costin Ștucan și Cătălin Oprișan l-au avut invitat pe Răzvan Patriche la Fața la Joc (VOYO SPORT 1)
Cel mai „diliu” din „Gașca Nebună”. Răzvan Patriche, amintiri de la Sportul Studențesc: „Aveam o brigadă frumoasă”
Cel mai „diliu” din „Gașca Nebună”. Răzvan Patriche, amintiri de la Sportul Studențesc: „Aveam o brigadă frumoasă”
Revenit la echipa națională, Ionuț Radu l-a descris într-un singur cuvânt pe Gică Hagi
Revenit la echipa națională, Ionuț Radu l-a descris într-un singur cuvânt pe Gică Hagi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răsturnare de situație la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali despre Laurențiu Reghecampf: ”Am vorbit cu el acum cinci minute!”

Răsturnare de situație la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali despre Laurențiu Reghecampf: ”Am vorbit cu el acum cinci minute!”

E gata! Tunisienii au dat de „Reghe“ și l-au întrebat dacă rămâne la Esperance sau merge la FCSB: „A confirmat“

E gata! Tunisienii au dat de „Reghe“ și l-au întrebat dacă rămâne la Esperance sau merge la FCSB: „A confirmat“

Răzbunarea lui „Reghe“: revenirea sa la FCSB, o „palmă“ grea pentru cei care l-au umilit

Răzbunarea lui „Reghe“: revenirea sa la FCSB, o „palmă“ grea pentru cei care l-au umilit

Televiziunea arabă a făcut anunțul dimineții: ce se întâmplă cu Reghecampf

Televiziunea arabă a făcut anunțul dimineții: ce se întâmplă cu Reghecampf

Gigi Becali anunță o afacere de senzație: 5.000.000€ + Daniel Bîrligea!

Gigi Becali anunță o afacere de senzație: 5.000.000€ + Daniel Bîrligea!

Marko Dugandzic a semnat: ”E noul nostru jucător”

Marko Dugandzic a semnat: ”E noul nostru jucător”



Recomandarile redactiei
După Nicolae Stanciu, „U” Cluj mai face un supertransfer: internaționalul român și-a dat acordul
După Nicolae Stanciu, „U” Cluj mai face un supertransfer: internaționalul român și-a dat acordul
Lovitură de proporții! Nicolae Stanciu a semnat și revine în Superliga
Lovitură de proporții! Nicolae Stanciu a semnat și revine în Superliga
Cel mai „diliu” din „Gașca Nebună”. Răzvan Patriche, amintiri de la Sportul Studențesc: „Aveam o brigadă frumoasă”
Cel mai „diliu” din „Gașca Nebună”. Răzvan Patriche, amintiri de la Sportul Studențesc: „Aveam o brigadă frumoasă”
Anamaria Prodan, reacție neașteptată după numirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: ”Un antrenor minunat!”
Anamaria Prodan, reacție neașteptată după numirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: ”Un antrenor minunat!”
Petrolul - Csikszereda 2-0, pe Sport.ro. „Găzarii”, la un punct de podium după o nouă victorie
Petrolul - Csikszereda 2-0, pe Sport.ro. „Găzarii”, la un punct de podium după o nouă victorie
Alte subiecte de interes
Topul golgheterilor din Superligă după primele 3 etape! Un mijlocaș defensiv care joacă și fundaș central le dă lecții atacanților
Topul golgheterilor din Superligă după primele 3 etape! Un mijlocaș defensiv care joacă și fundaș central le dă lecții atacanților
Dan Nistor, show după meciul din Ghencea. Ce spune despre un transfer la FCSB + mesaj pentru Gigi Becali
Dan Nistor, show după meciul din Ghencea. Ce spune despre un transfer la FCSB + mesaj pentru Gigi Becali
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
CITESTE SI
Un italian a găsit 2 miliarde de lire în seiful unchiului său, dar banca i-a spus că nu poate să primească bancnotele

stirileprotv Un italian a găsit 2 miliarde de lire în seiful unchiului său, dar banca i-a spus că nu poate să primească bancnotele

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ce este Ordinul Cavalerilor de Malta, organizația de pe legitimația falsă găsită acasă la Călin Georgescu. Ce rol are

stirileprotv Ce este Ordinul Cavalerilor de Malta, organizația de pe legitimația falsă găsită acasă la Călin Georgescu. Ce rol are

Doi oameni fără adăpost au ocupat casa unor pensionari din Italia și au schimbat încuietorile. Ce a decis judecătorul

stirileprotv Doi oameni fără adăpost au ocupat casa unor pensionari din Italia și au schimbat încuietorile. Ce a decis judecătorul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!