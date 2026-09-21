Ciucanii rămân astfel cu un singur punct în zece etape și este lanterna roșie a clasamentului din Superliga.

Eduard Pap, declarații dure după Petrolul - Csikszereda 2-0

La finalul partidei de pe ”Ilie Oană”, Eduard Pap, portarul celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, s-a arătat extrem de dezamăgit de arbitrajul lui Sorin Vădana din partida cu Petrolul Ploiești, în special pentru golul anulat ciucanilor în minutul 20.

Goalkeeper-ul a pus apoi tunurile pe propriii săi colegi, cărora le-a reproșat atitudinea avută în acest start de sezon. Portarul a transmis că lucrurile trebuie să se schimbe urgent la gruparea din Miercurea Ciuc și a lăsat să se înțeleagă faptul că ar fi binevenită și o schimbare la nivelul băncii tehnice.

”Îl cheamă domnii la VAR, el își menține decizia. Astăzi îl cheamă la VAR, nu își mai menține decizia, adică mi se pare... E puțin o tentă așa... Suntem și noi în situația în care suntem, dezastru total, dar, bă, ce e al nostru, dă-ne, tată, lasă-ne... Vii și din minutul 1, nici nu apuc să iau mingea din spatele porții și tu mă numeri ca să degajez. Nu trebuie să ne legăm de astea, trebuie să ne uităm la ce avem de făcut.

Urmează o perioadă în care se întrerupe campionatul, avem trei săptămâni, sperăm să se schimbe ceva, pentru că așa nu se poate continua. Nu e treaba mea ce antrenor trebuie să fie pe bancă, conducerea știe mai bine, conducerea va lua decizia. Eu sunt jucător profesionist, sunt plătit să mă antrenez, să joc, dar sper să reglăm lucrurile pentru că nu poți să te prezinți în halul ăsta, să te simți umilit la fiecare meci.

Eu așa mă simt, îmi pare rău că am ajuns în situația asta în două luni jumătate - trei luni, pentru că am început sezonul senzațional. Nu pot să îmi explic cum e posibil ca în trei luni de zile de aici să fii sub pământ. Am încredere în potențialul acestei echipe, suntem uniți, am încredere că putem să o scoatem.

Poți să fii pe ultimul loc, dar poți să fii pe ultimul loc cu șapte-opt puncte, nu cu un punct, să nu te poți bate cu nimeni, măcar să contezi până în minutul 90, să îți dea gol în minutul 90, asta e ne-au bătut. Dar să te simți umilit, să nu mai poți să faci nimic din minutul 60, asta e dureros, sper să se schimbe lucrul ăsta. Mai trei două-trei-patru meciuri și ne trezim că suntem gata”, a spus Eduard Pap după meci.