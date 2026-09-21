NEWS ALERT OUT după doar 3 luni! Antrenorul din Superliga e pe făraș

OUT după doar 3 luni! Antrenorul din Superliga e pe făraș Superliga
SPORT.RO
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Un antrenor din Superliga, foarte aproape să fie dat afară.

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valentin suciuFK Csikszereda Miercurea CiucPetrolul PloiestiIstvan Szabo
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Istvan Szabo este aproape de despărțirea de Csikszereda după doar trei luni. Eșecul cu Petrolul, scor 0-2, din etapa #10 a SuperLigii ar fi dus la decizia conducerii de a încheia colaborarea cu tehnicianul maghiar, scrie GSP.

Szabo a preluat echipa pe 3 iunie 2026 și are un singur punct după primele 10 etape de campionat. Csikszereda ocupă ultimul loc, iar Oțelul, formația de pe locul 14, are cu nouă puncte mai mult. În această perioadă, Szabo a înregistrat nouă înfrângeri și un singur egal.

Szabo, OUT! Valentin Suciu, favorit să preia echipa

Înainte de venirea la Miercurea Ciuc, Szabo a pregătit Nyiregyhaza Spartacus și Kecskemeti TE. La Kecskemet a avut cel mai lung mandat din cariera sa, între 2021 și 2024, cu 125 de meciuri și o medie de 1,66 puncte pe partidă. A mai fost antrenor la Tiszakecske, Cegled și FC Dabas.

Szabo l-a înlocuit la Csikszereda pe Robert Ilyeș, tehnicianul care a promovat echipa în SuperLiga și a menținut-o în primul eșalon în sezonul trecut.

Valentin Suciu ar fi favorit să preia echipa, informează sursa citată anterior. Antrenorul de 45 de ani este liber de contract din aprilie, după despărțirea de Șoimii Gura Humorului.

Suciu a mai pregătit Csikszereda între 2018 și 2022. A mai lucrat la FC Zagon și Sepsi, iar în 2017 a promovat formația covăsneană pentru prima dată în Liga 1.

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