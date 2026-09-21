Istvan Szabo este aproape de despărțirea de Csikszereda după doar trei luni. Eșecul cu Petrolul, scor 0-2, din etapa #10 a SuperLigii ar fi dus la decizia conducerii de a încheia colaborarea cu tehnicianul maghiar, scrie GSP.

Szabo a preluat echipa pe 3 iunie 2026 și are un singur punct după primele 10 etape de campionat. Csikszereda ocupă ultimul loc, iar Oțelul, formația de pe locul 14, are cu nouă puncte mai mult. În această perioadă, Szabo a înregistrat nouă înfrângeri și un singur egal.

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Înainte de venirea la Miercurea Ciuc, Szabo a pregătit Nyiregyhaza Spartacus și Kecskemeti TE. La Kecskemet a avut cel mai lung mandat din cariera sa, între 2021 și 2024, cu 125 de meciuri și o medie de 1,66 puncte pe partidă. A mai fost antrenor la Tiszakecske, Cegled și FC Dabas.