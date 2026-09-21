Dacă la pauză tabela arăta 0-0, Petrolul a dat lovitura în actul secund. Martins a punctat în minutul 47, ca Paul Papp, în minutul 69, să stabilească scorul final, 2-0.

Paul Papp, discurs manifest după Petrolul - Csikszereda

La scurt timp după fluierul final, Paul Papp a trimis înțepături celor care administrează orașul Ploiești. Motivul? Lipsa de implicare în activitatea echipei Petrolul, în condițiile în care nu s-a investit în sport în ultimii ani.

Fundașul „găzarilor” s-a ținut și de glume, declarând că și-a schimbat look-ul din cauza unui pariu pierdut cu fiul său. Revenind la joc, Papp a ținut să scoată în evidență evoluțiile bune, însă atât el, cât și grupul doresc să ia fiecare meci în parte, iar la finalul sezonului regulat vor vedea unde se vor clasa.

„Nu vreau să mă scot pe mine în evidență, nu e normal. Trebuie scoasă în evidență toată echipa, toate eforturile și sacrificiile.

Am pierdut un pariu cu fiul meu de 8 ani și m-am făcut așa. Joacă și el fotbal, face atletism și am avut noi unele discuții. Am pierdut un pariu cu el.

Nu știu ce discuții au fost. Eu am fost calm. Eu am văzut din teren că a fost fault, Hanca a urmărit mingea. Eppel s-a dus în el, nu a urmărit mingea. A vrut să-și facă loc. E clar, dacă vă uitați pe fază, eu zic că e o decizie bună. Cred că și adversarii își vor da seama că e fault după ce se uită la reluare.

Urmează o pauză în care trebuie să muncim, să nu lăsăm garda jos, campionatul nu s-a terminat. Noi trebuie să muncim și mai mult, să jucăm bine. Nu ne gândim foarte sus, ne gândim la fiecare meci să punem în practică ce ne transmite stafful. Unde vom fi la sfârșit de campionat vom vedea. În fotbal se pot schimba multe de la o zi la alta, de la meci la meci.

Sunt foarte multe minusuri, păcat că nu avem în toți acești ani o bază sportivă, păcat că nu avem gazon bun. Nu e treaba mea, dar cineva ar trebui să se implice. E o echipă frumoasă, cu istorie.

Orașul trăiește fotbalul, copiii trăiesc fotbalul. Văd foarte mulți copii care fac fotbal și ne susțin. Păcat că cei care decid pentru acest oraș nu au făcut niciodată nimic, rușine lor. Noi suntem de apreciat, facem sacrificii, nu ne plângem de nimic. Cred că am creat o mare familie și vom vedea mai târziu unde ne vom afla”, a declarat Paul Papp, la flash-interviu.