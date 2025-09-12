Clubul din Gruia a oficializat vineri venirea atacantului algerian, un fotbalist cu o carieră impresionantă, care a evoluat la cel mai înalt nivel în campionate precum Premier League sau Ligue 1.



Născut la Alger, Slimani a făcut pasul spre fotbalul mare în 2013, când Sporting Lisabona l-a transferat pentru doar 300.000 de euro de la CR Belouizdad. În Portugalia, randamentul său a fost excepțional: 61 de goluri și 16 pase decisive în trei sezoane.



Prestațiile excelente i-au adus un transfer de răsunet în 2016. Leicester City, proaspăta campioană a Angliei la acea vreme, plătea pentru el nu mai puțin de 31 de milioane de euro, o sumă care vorbește de la sine despre calibrul jucătorului.



De-a lungul anilor, Slimani a mai bifat echipe de top, jucând pentru Newcastle, AS Monaco, Olympique Lyon, Fenerbahce sau Anderlecht.



Campion al Africii și om de record la națională



Pe lângă cariera solidă la nivel de club, Islam Slimani este o legendă pentru echipa națională a Algeriei. În 2019, a cucerit Cupa Africii pe Națiuni, cea mai importantă performanță a carierei sale. Mai mult, cu 46 de goluri în 102 selecții, este golgheterul all-time al reprezentativei țării sale, pentru care a marcat două goluri și la Campionatul Mondial din 2014.



Oficialii din Gruia i-au făcut o prezentare pe măsură, subliniind cariera impresionantă pe care fotbalistul a avut-o.



"România, ești pregătită? CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecționatei algeriene, este noul atacant al echipei noastre! Îi urăm bun venit în Gruia și cât mai multe realizări în tricoul echipei noastre!", au transmis cei de la CFR Cluj prin intermediul paginii de Facebook.



Venirea lui Slimani se adaugă altor mutări spectaculoase reușite de "feroviari" în această vară, precum cele ale lui Kurt Zouma, fost câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea, sau Marcus Coco, jucător cu mare experiență în prima ligă franceză. Chiar dacă a ajuns la 37 de ani, experiența și instinctul de marcator al lui Slimani îl pot transforma într-o piesă esențială pentru atacul ardelenilor.

