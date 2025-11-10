Fundașul columbian Julian Bonilla (28 de ani) și-a reziliat contractul cu echipa moldoveană, în plin campionat, din cauza întârzierilor salariale. Informația a fost confirmată pentru Sport.ro chiar de impresarul jucătorului, Pedro Cordeiro.



Bonilla a reziliat în plin sezon



Bonilla a venit la Galați în ianuarie 2025, liber de contract, de la Felgueiras (Portugalia). De atunci, a strâns doar șase meciuri în tricoul Oțelului, fără gol sau pasă decisivă. Adaptarea n-a fost ușoară, iar problemele financiare din club au cântărit decisiv în plecarea lui.



„Din păcate este adevărat, a reziliat. Este imposibil să întreții o familie cu atâtea întârzieri la salarii. Situația era insustenabilă”, a spus agentul Pedro Cordeiro, pentru Sport.ro.



Stoperul venea după un sezon cu nouă meciuri și un gol marcat la Felgueiras. Cele mai bune cifre din carieră le-a avut la Varzim SC, în Liga 3 din Portugalia, unde a bifat 39 de meciuri, șapte goluri și un assist.

