Paul Iacob, fundaș de 29 de ani, a semnat marți cu Oțelul Galați, echipa lui Laszlo Balint, și deja a intrat în programul de pregătire al gălățenilor.



Despărțirea de Rapid a venit după ce jucătorul a fost scos din planurile primei echipe, iar la un moment dat chiar s-a gândit să meargă la Comisiile FRF.



În cele din urmă, părțile au ajuns la o înțelegere amiabilă, iar Iacob și-a găsit rapid o nouă echipă. Dorit și de U Cluj, UTA și Botoșani, fundașul a ales proiectul de la Galați și a semnat un contract valabil pentru sezonul 2025/2026.



Paul Iacob: „Sunt foarte bucuros!”



„Sunt foarte bucuros să semnez cu Oțelul și să fac parte din acest club cu tradiție și suporteri fantastici. Am simțit din prima clipă că există multă pasiune aici și îmi doresc să pun umărul la obiectivele echipei. Îl cunosc pe domnul Balint, am lucrat cu domnia sa și știu ce principii are. Vin cu dorința de a munci, de a aduce experiența mea în apărare și de a ajuta Oțelul să fie o echipă greu de bătut. Abia aștept să văd duminică, la partida cu CFR, un stadion plin”, a spus Iacob după semnătură.



Fundașul a bifat 63 de meciuri în tricoul alb-vișiniu, cu șase goluri și trei pase decisive. Patru dintre reușite au fost chiar împotriva FCSB-ului, inclusiv cea din derby-ul câștigat cu 4-0 în martie 2024.



Iacob are în prezent o cotă de 900.000 de euro pe Transfermarkt și devine una dintre piesele importante din defensiva Oțelului, chiar înaintea duelului cu CFR Cluj.



Cele două formații se vor duela duminică, 24 august, de la ora 16:15, LIVE TEXT pe Sport.ro!

