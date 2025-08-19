Estimat de site-urile de specialitate la 12 milioane de euro, internaționalul român se află pe primul loc în topul celor mai bine cotați fotbaliști de la Rayo Vallecano. Sub Rațiu e Augusto Batalla cu o cotă pe piața transferurilor de 6.000.000 de euro, potrivit Transfermarkt.



Andrei Rațiu, locul trei într-un top select de la Rayo Vallecano. Anunțul spaniolilor



Dacă Rațiu e primul din clasamentul amintit mai sus, omul de bază de la naționala României e pe trei în topul achizițiilor făcute de Rayo Vallecano all-time. În această vară, clubul le-a plătit celor de la Villarreal 5.000.000 de euro pentru cele 50 de procente rămase în proprietatea ”Submarinului galben”.



”Fundașul român a sosit de la SD Huesca pentru 500.000 € în sezonul 2023/2024. Totuși, echipa din Vallecas deținea doar 50% din drepturi, cealaltă jumătate aparținând celor de la Villarreal. Până în perioada de mercato 2025/2026, echipa alb-roșie a plătit 5 milioane € către 'Submarinul Galben'”, a scris unionrayo.com.



Deasupra lui Rațiu în top este Jorge de Frutos, cumpărat de Rayo în 2023 de la Levante pentru 8.000.000 de euro. Prima poziție în clasamentul respectiv este ocupată de Raúl de Tomás, adus în 2022 de la Espanyol pentru 11 milioane de euro. Acum, ibericul se află sub formă de împrumut la Al Wakrah SC în Qatar.



Rayo a refuzat o ofertă de 18 milioane de euro din Premier League: "Rațiu e rănit și dezamăgit"



"Cazul Rațiu explodează în Vallecas", a titrat Marca la începutul lunii august. Ziarul spaniol dezvăluie că Rayo a refuzat o ofertă pentru Rațiu în valoare de 18 milioane de euro de la un club din Premier League.



Lui Rațiu nu i-ar fi picat deloc bine decizia lui Rayo, care nu l-a lăsat să facă pasul către Premier League. "Rațiu e rănit și dezamăgit din cauza atitudinii clubului. Saltul către Premier League era șansa vieții lui. Pentru el ar fi fost o oportunitate importantă, una care i-ar fi schimbat viața și cariera. Jucătorul consideră că oferta era una atractivă și suficient de bună pentru a fi acceptată, iar el ar fi beneficiat de o creștere substanțială de salariu, dar și de o provocare sportivă în cel mai puternic campionat din Europa", scrie Marca.



Martín Presa, președintele lui Rayo Vallecano, ar fi transmis clubului respectiv din Premier League că Rațiu poate fi cumpărat doar dacă este achitată clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro.



Marca dezvăluie alte oferte pentru Andrei Rațiu pe care Rayo Vallecano le-a respins în ultimele săptămâni: una de la Wolfsburg, cuprinsă între 10 și 12 milioane de euro, iar alta de la Girona, în valoare de 7-8 milioane de euro.

