Având în vedere că Denis Alibec a fost mai mult accidentat în acest debut de sezon, Becali vrea să transfere un atacant pentru a-i face concurență lui Daniel Bîrligea. Mamadou Thiam (30 de ani) de la Universitatea Cluj era o prioritate pentru campioana României, dar se pare că acesta va alege altă echipă.



Mamadou Thiam pleacă de la U Cluj



Atacantul de la U Cluj a ajuns la un acord cu echipa Al-Muharraq SC, din Bahrain, acolo unde va avea un salariu de 30.000 de euro, mult mai mare față de cel pe care-l câștiga în Ardeal, de 12.000 de euro pe lună, scrie GSP.ro.



Senegalez născut în Franța, Thiam a mai fost pe lista FCSB-ului și în trecut, în precedentul său ”mandat” la U Cluj. După ce a jucat în Kuweit și Arabia Saudită, acesta s-a întors la Universitatea.



Ioan Ovidiu Sabău a confirmat ”ruptura” dintre atacant și club și vrea ca șefii săi să rezolve cât mai rapid această problemă.



„Când lipsește de la antrenament și nu se mai prezintă, normal că sunt speculații. El nu a mai venit. Am înțeles că a avut discuții cu cei din conducere. De vineri nu s-a mai prezentat la echipă. De Thiam vorbesc.



Conducerea va trebui să soluționeze această problemă. N-aș vrea să detaliez. Probabil că vor fi anumite explicații din partea conducerii”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

