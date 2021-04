"Nu sunt multi ca el in Europa, poate 2-3!" Ce spune Dragomir despre 'bijuteria' Popescu de la FCSB pe care il vrea la nationala mare

Fostul presedetinte al ligii a vorbit in termeni laudativi de noua 'perla' a FCSB-ului, Octavian Popescu.

Recunoscut pentru "ochiul" sau la fotbalisti, Dumitru Dragomir l-a laudat pe Octavian Popescu, despre care e de parere ca poate face pasul catre nationala de seniori a Romaniei, asta chiar daca de abia a debutat recent la nationala U21.

"Daca nici Octavian Popescu asta nu e fotbalist ca sa ajute echipa nationala, atunci nu mai este dreptate in lume. Un jucator extraordinar, ce pase filtrante a dat! Becali il mai tine un an si dupa il vinde pe bani multi. Pretul e lejer de 15 milioane de euro, nu sunt multi ca el in Europa, poate 2-3.



Se evidenteaza cu talentul din nastere pe care il are, e ca si Hagi. Daca e baiat cuminte si cu picioarele pe pamant - cum zic romanii - poate sa ajunga mare de tot", a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Look Sport.

Tanarul atacant al FCSB-ului a debutat la prima echipa in acest sezon si a reusit sa stranga 27 de partide in toate competitiile, marcand de 2 ori si oferind 7 pase decisive. S-a vorbit in presa de faptul ca Juventus il monitorizeaza pe pustiul roman, insa deocamdata acesta se afla de abia la primul sezon la nivel de seniori si mai are de asteptat pentru un transfer.