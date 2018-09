Celebrul Badr Hari, provocat de un roman! Cei doi ar putea lupta in aceasta iarna

Badr Hari poate da piept in sfarsit cu un roman.

Marocanul s-a provocat cu Catalin Morosanu in urma cu mai multi ani, insa meciul dintre cei doi nu a mai avut loc in cele din urma, dupa ce "baiatul rau" din kickboxing a intrat la inchisoare dupa ce a batut un barbat intr-un club.

Revenim in ring de ceva timp, Badr Hari poate da piept in aceasta iarna cu un alt roman, Benjamin Adegbuyi. Acesta din urma este cel mai bine cotat roman din kickboxing, fiind al doilea in circuitul GLORY dupa campionul Rico Verhoeven, si avand o serie impresionanta de victorii.

Benny a castigat sambata dimineata ultimul meci, cu Jahfarr Wilnis, la decizie, dupa ce l-a pus la podea de doua ori pe adversarul sau. La finalul meciului, Benny l-a provocat pe Badr Hari la un meci, confruntare ce ar putea avea loc in aceasta iarna.

Marocanul se tot antreneaza, postand imaginile pe Instagram, insa a refuzat sa urce in ring cu Rico Verhoeven, cel care l-a facut TKO in runda a doua la ultima confruntare dintre cei doi.

Vezi mai jos interviul lui Benny de dupa gala din Chicago: