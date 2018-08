Edi Iordanescu, VICTIMA colaterala intr-un RAZBOI INCREDIBIL! Si Dan Petrescu a fost in situatia lui! Ce se intampla la CFR

Edi Iordanescu a fost dat afara dupa 3 meciuri de CFR Cluj!

Iordanescu Jr a preluat campioana dupa plecarea lui Dan Petrescu si avea misiunea sa duca echipa in grupele europene. Parea o misiune destul de usoara in urma investitiilor masive din ultima perioada in club.

Edi a picat insa intr-un razboi incredibil intre conducatorii de la CFR Cluj. Intr-un razboi asemanator a fost prins si Dan Petrescu, insa el a reusit de fiecare data sa se salveze prin rezultate. Rezultatele nu l-au ajutat pe Edi Iordanescu in acest caz.

Conducerea CFR-ului e divizata in doua tabere. Pe de o parte Iuliu Muresan si Razvan Zamfir si Bogdan Mara, Marian Copilu si Marius Bilasco de cealalta parte.

Muresan si Zamfir au profitat de rezultatele slabe ale lui Edi ca sa indeparteze toata coducerea tehnica, la pachet cu Mara si Copilu, reprosand transferurile slabe, sustin sursele www.sport.ro.

"Dan Petrescu a fost in aceeasi situatie de 3 ori, i s-a impus sa castige urmatorul meci, altfel urma sa fie demis. S-a salvat de fiecare data pentru ca a castigat meciul urmator. Edi nu a reusit", sustine o sursa pentru www.sport.ro.

Toni Conceicao este antrenorul ales de Iuliu Muresan pentru inlocuirea lui Edi Iordanescu. Acesta se afla deja la Cluj si urmeaza sa conduca echipa la meciul cu Dunarea Calarasi din etapa a doua a Ligii I.