EXCLUSIV | Mirel Radoi, criticat pentru felul in care a facut selectia! "Nu pot sa cred ca Man nu a fost cu Islanda! A intors jucatorii de la Botosani ca pe clatite"

Nana Falemi a analizat ultimele selectii facute de Mirel Radoi la echipa nationala si spune ca Dennis Man nu avea voie sa lipseasca din echipa la barajul cu Islanda.

Intr-o interventie in direct la Ora Exacta in Sport, Nana Falemi a vorbit despre selectiile lui Mirel Radoi de la echipa nationala.

Fostul fotbalist al Stelei spune ca nu intelege cum de Man nu a fost convocat la barajul cu Islanda, avand in vedere ca e cel mai bun pe postul lui si poate cel mai in forma jucator din Liga 1, iar acum cand este vorba de un meci decisiv pentru nationala de tineret este luat de acolo.

"Dennis Man e un jucator care nu ar trebui sa lipseasca de la nationala mare, insa probabil a fost un schimb intre Mirel si Adi Mutu. Fiecare a avut nevoie sa faca rezultate si s-au inteles. Nu pot sa cred asta, eu nu pot sa cred asta! (n. r. ca Man nu a fost convocat din cauza ca nu a meritat)

Radoi are niste calitati fantastice cu care se impune in fata jucatorilor, dar parerea mea e ca a gresit cu Man. La meciul de baraj vii cu cea mai buna formula posibila. Dennis Man e de departe cel mai bun jucator din campionat pe postul lui, iar la ora meciului cu Islanda era poate cel mai in forma jucator din campionat.

La un meci de calificare daca nu il convoci pe Dennis Man mi se pare ciudat. Acum avem meciuri de grupa, care ok, sunt importante, dar nu cruciale. In schimb, pentru U21 e un meci crucial. Si atunci ar trebui acum sa il lase la lotul de tineret ca sa isi faca punctele", a spus Nana Falemi, la Ora Exacta in Sport.

Nana Falemi: "Man i-a intors pe astia de la Botosani ca pe clatite"

Fostul fundas al ros-albastrilor e convins ca Man merita nu doar sa fie convocat la nationala mare, ci merita sa fie titular:

"Merita Man sa fie la echipa mare? Da, absolut! Merita sa fie titular. Aduce un plus mai mare in aces moment decat Deac. E mult mai mobil, cu tot respectul, Deac imi place mult, insa eu as incepe tot timpul cu Dennis Man pentru ca Deac inca nu are vitalitatea pe care o are Dennis Man. Man are suficienta experienta si clar poate sa joace, e foarte inventiv si poate sa duca mingii in fata pentru Denis Alibec, Keseru, Puscas sau cine joaca in fata. E foarte bun 1 contra 1, e foarte bun pe tranzitie si ai nevoie de el. Pe tranzitie te omoara Man, s-a vazut aseara. I-a prins pe astia de la Botosani si i-a... L-a prins si pe Seroni si pe Harut si i-a intors pe amandoi ca pe clatite.

Mirel as spune ca un pic contra timp. Acum l-a luat pe Man, dar l-a dat pe Ianis", a mai spus Falemi.