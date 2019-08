U CRAIOVA - SEPSI 0-1 | Papura, OUT de la Craiova? "Voi analiza, totusi am facut ceva pentru echipa asta!" Ce spune despre transferul lui Tiago Ferreira la FCSB

Universitatea a pierdut meciul cu Sepsi de pe teren propriu, scor 0-1.

Universitatea Craiova a pierdut pe teren propriu meciul cu Sepsi, dupa un gol marcat de Karanovic. Acesta a profitat de o eroare magistrala a lui Acka si l-a executat pe pe Pigliacelli. La finalul partidei, Corneliu Papura a vorbit despre meci si despre posibilitatea de a-si da demisia de la Craiova.

"Echitabil ar fi fost sa nu primim gol. Echipa adversa nu a avut niciun sut. Meritam cel putin sa inscriem. Trebuie sa intelegem ca in ultimele 20 de minute nu mai aveam nicio reactie, nici mijlocasii centrali, nimeni. Am jucat 10 meciuri intr-o luna, la un moment dat resimti oboseala. Ajungi in situatii cand trebuie sa dai la poarta si nu mai esti lucid. Am intalnit o echipa care a facut tot timpul anti-joc si este foarte greu sa iti creezi faze de gol. Nu inteleg de ce atata ositilitate in primul rand, ne-am calificat dupa 25 de ani in tururile preliminare Europa League. Voi analiza, sper sa iau cea mai buna decizie. Totusi am facut ceva pentru echipa asta. Nu e o situatie placuta, asta este sunt obisnuit la fotbal. Singura presiune este sa castig meciuri. Facem foarte multe greseli. Multe executii gresite. Cu siguranta este greu a jucam pe un astfel de gazon, ai nevoie de un teren bun. Tot timpul am discutii cu conducerea clubului, despre orice se intampla la club", a spus Papura la finalul partidei.

Papura:"Nu tot timpul echipa cea mai buna castiga"



Corneliu Papura a vorbit si despre meciul retur cu AEK Atena din preliminariile Europa si crede ca echipa sa ar putea sa faca o surpriza si sa se califice.

"Vedem ce putem face pe teren, la fotbal nu tot timpul echipa cea mai buna si castiga. Nu imi reprosez nimic, nu cred ca aveam alte alegeri, eu incerc in continuare sa fac cele mai bune alegeri", a declarat Papura.

Papura:"Il astept la antrenament"



Papura a vorbit si despre transferul lui Ferreira la FCSB si afirma ca nu stie care este situatia fundasului si de ce refuza sa mearga la ros-albastri.

"Asta el stie, nu eu. Il astept la antrenament", a mai adaugat Papura.