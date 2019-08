"Jucatorii sunt la fel de consternati ca si noi ca Papura e antrenor!" Atac de ultima ora la banca CS U Craiova!

Factiunea Gruppo Capitala, una dintre cele care l-au sustinut pe Corneliu Papura in momentul numirii ca antrenor al Craiovei, a renuntat sa-l mai sprijine si cere masuri dure din partea conduverii.

"Am fost impreuna mereu, am incercat sa avem rabdare, dar cat timp sa ne mai mintim ca o sa fie bine? Decizia de a-l numi pe Papura nu am luat-o impreuna, ai luat-o singur. Aratam mizerabil, ne batem joc de fotbalisti, ii simtim la fel de consternati ca si noi ca Papura este antrenorul Stiintei. Asta se vede in evolutia lor. Incepeti sa semnaati din ce in ce mai mult cu un alt patron al Ligii 1", e mesajul oltenilor pentru patronul Rotaru.

"Papura semeni, culegi furtuna! Noi suntem impreuna pentru demiterea lui1", isi incheie Gruppo Capitala comunicatul.