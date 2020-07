"Craiova e favorita in acest moment!" Prima reactie a lui Andrei Burca dupa egalul cu Astra care arunca in aer finalul de sezon!

Andrei Burca, marcatorul golul 2 al lui CFR Cluj, a vorbit la finalul partidei cu Astra despre ce se intampla la club.

Fundasul este de parere ca acest egal incurca situatia din playoff-ul Ligii 1, insa este convins ca echipa se va mobiliza si va da totul in continuare pentru a cuceri titlul.

"Foarte tare se incurca lucrurile. Am inceput acest meci cu speranta de a castiga, suntem foarte suparati pentru ca am condus si de obicei nu primeam gol, dar in aceasta seara am primit doua goluri. Trebuie sa facem ceva sa iesim din aceasta pasa si sa tinem capul sus pentru ca suntem deocamdata la mana noastra chiar daca Craiova este in acest moment favorita la titlu.

Trebuie sa fim mai concentrati si sa lucram mai mult. Dan Petrescu ne-a spus sa tinem capul sus. Vom avea sedinta saptamana viitoare si o sa rezolvam. Nu discut eu (n.r. problemele extrafotbal de la club), noi trebuie sa fim concentrati la campionat pentru ca ne dorim sa fim campioni din nou, pentru a juca din nou in Champions League. Stiti ce figura frumoasa am facut anul trecut.

Suntem fotbalisti. Sunt, nu sunt probleme, noi suntem fotbalisti si trebuie sa ne facem treaba pe teren. Craiova e favorita in acest moment, suntem la mana noastra pentru ca mai avem multe meciuri de jucat si sper sa facem o figura frumoasa", a declarat Burca, jucatorul care a ajuns la 4 goluri pentru CFR in acest sezon, in toate competitiile.