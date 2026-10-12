U Cluj - Rapid a avut loc în etapa a 11-a din SuperLiga. Gazdele au deschis scorul în minutul 2, prin Macalou, ca replica giuleștenilor să vină imediat: Kamara și Stojilkovic, de două ori, au făcut ca echipa lui Daniel Pancu să treacă în avantaj. În ciuda acestui fapt, elevii lui Cristiano Bergodi nu au ridicat steagul alb, iar Drammeh și Codrea au punctat în actul secund. Totuși, reușita fabuloasă a lui Onea, din minutul 88, să ducă toate punctele în Capitală.

Olimpiu Moruțan, nemulțumit după hattrick-ul de pase din U Cluj - Rapid

Olimpiu Moruțan a fost, fără doar și poate, cel mai bun jucător de pe „Cluj Arena”, acesta reușind un hattrick de pase decisive. În ciuda acestui fapt, mijlocașul s-a arătat nemulțumit. Motivul? Rapid trebuia să își facă jocul mai ușor și să se impună la o diferență mai mare.

Totuși, internaționalul a transmis că U Cluj este o echipă foarte puternică, iar victoria este binevenită. Cât despre obiectivul Rapidului, Moruțan a transmis că vestiarul își va trasa o țintă abia după calificarea în play-off.

„În primul rând, sunt bucuros pentru că am câștigat. Am tras de noi ca să luăm cele trei puncte. Puteam să ne facem jocul mai ușor și să câștigăm cu 3-1 sau 4-1. În a doua repriză au venit peste noi și au pus presiune mare.

Am simțit în teren o echipă foarte puternică. Se luptă la play-off, a fost anul trecut și cred că așa o să fie și în acest sezon

Nu mai țin minte dacă am mai dat trei pase de gol, dar mă bucur că am reușit să îmi ajut echipa. Ne dorim să intrăm în play-off, acesta este primul obiectiv, ca după să ne trasăm alt obiectiv. Mergem în vestiar, mai stăm de vorbă câteva minute, iar apoi mergem la hotel”, a declarat Olimpiu Moruțan, la flash-interviu.