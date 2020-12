Spectacol incendiar pe timp de pandemie! Ultrasii au reusit sa opreasca partida chiar daca nu erau prezenti in tribune!

FC Emmen si Ado Den Haag au incheiat la egalitate, scor 1-1, partida din etapa a 12-a a primei ligi olandeze.

Partida dintre cele doua echipa a inceput fulminant, cu oaspetii deschizand scorul in minutul sase al partidei. La 8 minute distanta, fanii gazdelor nu au tinut cont de rezultat si au creat un spectacol pirotehnic in afara stadionului, in urma caruia arbitrul de centru a decis sa intrerupa partida timp de 17 minute.

Tortele rosii care erau aprinse in fiecare colt al arenei au creat un fum gros, care a facut imposibila desfasurarea partidei. La reluarea jocului, Emmen a intrat mai motivata de la cabine si a reusit sa marcheze golul egalizator in minutul 72.

Emmen trece prin momente dificile in campionat, iar suporterii au considerat ca trebuie sa-i incurajeze pe jucatori chiar daca nu le este permis accesul pe stadion. Formatia olandeza avea inainte de partida cu Ado Den Haag sase infrangeri consecutive, ocupand ultimul loc, cu patru puncte adunate in primele 12 runde.

Supportersactie! In alle hoeken van het stadion worden rode fakkels ontstoken. Buiten De Oude Meerdijk worden er vuurpijlen de lucht ingeschoten. Geeft dit FC Emmen de kracht die het nodig heeft? #emmado #fcemmen #adodenhaag #eredivisie #dvhn pic.twitter.com/w4rFW2tbA6 — Jonathan Ploeg (@JonathanPloeg) December 12, 2020