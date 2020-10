EXCLUSIV | Anamaria Prodan stie de ce merg lucrurile prost la Dinamo: "Jucatorii spanioli sunt putin altfel! Sunt cumva mai increzuti, cred ca de fapt, asta este problema!"

Anamaria Prodan a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Chiar daca Dinamo a facut multe transferuri si la echipa a venit un grup de investitori spanioli, echipa nu merge bine si are un bilant negru de 4 infrangeri consecutive in Liga 1. In ultima etapa, echipa din Stefan cel Mare a pierdut in fata lui Sepsi cu 0-2.

Anamaria Prodan considera ca jucatorii spanioli se adapteaza mai greu la fotbalul romanesc, iar cum Dinamo a adus foarte multi jucatori iberici, asta ar fi de fapt problema. De asemenea, ea a spus ca mereu cauta fotbalisti portughezi pentru ca se pliaza mai bine in Liga 1

"E un moment dificil, toata lumea s-a bucurat ca Dinamo a iesit din groapa. Eu cred jucatorii spanioli se acomodeaza cel mai greu in Romania. Cel mai greu! Este cu totul alt fotbal in care ei deschid ochii si pe care ei il invata. Vedeti la prima atingere ne-am trantit. Stam 10 minute pe jos, ne ridicam in momentul in care s-a dat galben sau rosu. Noi nu prea jucam fotbal in ultima perioada. Si eu am vorbit cu ei si li se pare incredibil. Sincer in Romania nu prea se mai joaca fotbal. Sa va uitati cum se joaca fotbal in afara. Spaniolii foarte greu se adapteaza in Romania.



De asta de multe ori eu si colaboratorii mei aducem jucatori potughezi. Pentru ca ei sunt genul nostru. Ei se adapteaza usor. Eu nu vocifereaza. Ei nu fac scandaluri, nu fac grupuri. Vedeti in Romania cam peste tot au facut portughezii performanta. Spaniolii sunt putin altfel. Sunt cumva mai increzuti cred ca de fapt, asta este problema la Dinamo. Si pe langa asta aste problema pe care o are tot fotbalul mondial, jucatorii minim 6 luni au stat in pauza si atunci este foarte greu in 2 luni sa ii pui pe picioare si sa ii faci sa si joace.

Cand ai luat jucatori liberi, foarte rar se intampla sa fie de top. Nu? Ca jucatorii mari, de top, niciodata nu raman liberi. Noi cand luam jucatori in Romania, luam asa mai de Liga 2, 3, care nu au jucat la echipa lor si care explodeaza intr-un fotbal romanesc care nu este de nivelul celui din Europa", a spus Anamaria Prodan pentru PRO X.