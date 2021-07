OFICIAL | Vinicius a semnat cu FCSB: "Trebuie să câștig tot timpul"

FCSB a dat lovitura si l-a adus pe Paulo Vinicius, ex-CFR Cluj.

15:25 Vinicius a fost prezentat într-o conferință de presă, dând primele declarații: "Trebuie să câștig tot timpul. Am câștigat patru titluri consecutive, acum vrea u cinci. Am mai avut oferte, m-am gândit și am ales FCSB pentru a ajuta echipa să câștige un titlu".

15:00 După mai bine de o lună de negocieri, parțile au ajuns în sfârșit la un acord și vor continua împreună în următorul an. FCSB îi dă astfel o lovitură campioanei CFR, transferând unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a clubului ardelean.

„Bine ai venit, Paulo Vinicius! FCSB anunță că a ajuns la un acord cu Paulo Vinicius de Souza Nascimento, care a semnat un contract valabil pentru sezonul 2021-2022.



Fundașul brazilian, care va împlini 37 de ani pe 12 august, a efectuat deja vizita medicală și va purta tricoul cu numărul 55.

Clubul nostru îi urează Bun Venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!

Paulo Vinicius de Souza Nascimento s-a născut la 12 august 1984, în Cuiaba, Brazilia. A început fotbalul la Gremio Esportivo Anapolis, de unde a plecat în Portugalia. Acolo a evoluat, de-a lungul anilor, pentru Santa Clara, Leixoes, Olhanense, Leiria, Braga sau Boavista. După o aventură de un an la Apollon Limassol, a semnat cu CFR Cluj în 2017, echipă în tricoul căreia a cucerit patru titluri consecutive de campion al României. Mai are în palmares două Supercupe ale României, cu CFR Cluj, precum și o Cupă a Ligii Portugaliei, cu Braga și Cupa Ciprului, cu Apollon Limassol„, anunţă FCSB pe reţelele de socializare.