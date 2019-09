OFICIAL | Un fost jucator de la FCSB a semnat cu Poli Iasi. Teja se intareste in lupta pentru play-off

Fostul jucator al celor de la FCSB, Doru Popadiuc, a fost prezentat oficial la Poli Iasi.

Jucatorul de 24 de ani a fost in probe la Poli Iasi si dupa cateva zile in care s-a antrenat cu moldovenii, conducerea i-a oferit un contract pentru doua sezoane.

Mijlocasul era liber de contract si a mai evoluat in cariera sa la Ceahlaul Piatra Neamt, FCSB, FC Voluntari si Irtis Pavlodar (Kazahstan).

Jucatorul a fost la FCSB in perioada in care antrenor era Mirel Radoi si a venit de la Ceahlaul Piatra Neamt impreuna cu Catalin Stefanescu si Sebastian Chitosca.

Popadiuc a debutat in Liga 1 la 18 ani si are 88 de meciuri in care a marcat 3 goluri si a dat 4 pase decisive.

"Popadiuc este jucatorul Politehnicii pentru urmatoarele doua sezoane. Bun venit, Doru Popadiuc! Mult succes in tricoul alb-albastru!", a fost mesajul celor de la Poli Iasi