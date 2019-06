"Cine-i Strambul, Rednic sau Negoita?" Mihai Mironica, dupa SOCUL de astazi de la Dinamo

Dinamo a ramas astazi fara antrenor.

Mircea Rednic a fost readus cu picioarele pe pamant. Cat timp a fost in acest ultim mandat la Dinamo, el nu a avut un discurs de antrenor, ci unul de patron: “stau doi ani si apoi plec, nu e nicio diferenta daca termin pe 2 sau pe 3 in play-out, ii dau afara pe toti, jucatori, antrenori, schimbam tot, lotul, staff-ul, mai aducem 5 fotbalisti de valoare”... Senzatia era ca el decide totul, soarta sa la Dinamo era in exclusivitate in mainile sale, era un antrenor prea mare pentru a se supune liniilor de putere dintr-un club. Si nu era deloc asa.

Oricat de sonor ar fi numele lui Rednic, indiferent de cat de bine a stiut sa foloseasca imaginea pe care o avea in ochii galeriei, oricate strategii politicianiste a avut pentru a muta atentia de pe un prezent derizoriu pe un viitor “in care sigur ne batem la titlu”, toate acestea nu au putut acoperi adevarul dramatic: Dinamo a terminat pe cel mai slab loc din istoria de 70 de ani a echipei. Dinamo nu este Viitorul, acolo unde, orice s-ar intampla, de exemplu 8 meciuri consecutive fara gol marcat, soarele rasare in fiecare dimineata, antrenorul vine la echipa, presedintele il saluta cu o ploconire ca pentru un rege, fiul antrenorului e 90 de minute pe teren, anii trec la fel ca pentru un faraon. Dinamo e un club din lumea reala, cea in care nu exista antrenori-faraoni, ci angajati care trebuie sa dea socoteala.

Iar socoteala arata 20 de jucatori adusi pentru aceeasi pozitie in clasament avuta si inainte de venirea batalionului intermediat de Luana Rednic. Iar papa Mircea era hotarat sa repete manevra, poate nu in aceeasi masura, si in aceasta vara. In conditiile in care Rednic a adus un singur fotbalist mai bun, Montini, cativa acceptabili, si niste tepe. Un raport slab de reusite, reflectat si in jocul grunjos, lipsit de spectacol, de mari fineturi tehnice.

Cred ca Rednic mai trebuia pastrat. Vara sunt cu totul alte posibilitati de intarire lotului decat pe parcursul sezonului. Ar fi meritat incredere in acest moment in care ar fi avut o alta marja de manevra. Dar asta este lumea Ligii 1, una lipsita de educatie fotbalistica, una fara proiecte adevarate, cu conducatori impulsivi, fara cultura performantei solide. E de neimaginat un tablou ca la proaspata castigatoare a Champions League, cand antrenorul promite sa aduca un trofeu in 4 ani, este sprijinit total in acesti 4 ani si apoi rodul muncii iese la iveala.

Nici Rednic n-a fost convingator in acest sezon, nici Negoita n-a avut intelepciunea de a vedea cum arata un nou sezon luat de la inceput de Rednic, nici suporteri nu mai gasesti prin catacombele “cochete” din Stefan cel Mare, iar la vestiar sunt cozi la plecari si sosiri ca pe un terminal de aeroport. Deja un meniu complet pentru viitoarea carte a prolificului Cornel Dinu, “Intre Circ si Spitalul de Urgenta”.