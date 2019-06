BREAKING NEWS | Surpriza TOTALA la Dinamo! Cine vine in locul lui Mircea Rednic: este la un pas sa semneze

Mircea Rednic a plecat astazi de la Dinamo dupa o disputa cu patronul Negoita.

Dinamo este in stare de soc dupa o disputa a lui Mircea Rednic cu Ionut Negoita. Antrenorul de 57 de ani a decis sa-si rezilieze contractul cu echipa pe care o preluase in luna octombrie! Desi primele variante speculate au fost Claudiu Niculescu sau Flavius Stoican, altul este favoritul!

Eugen Neagoe este la un pas sa semneze cu Dinamo, din informatiile www.sport.ro! Dorit de Atromitos dupa plecarea de la Sepsi OSK, Negoe nu a mai ajuns in Grecia si este tentat sa ramana in Liga 1. Iar negocierile cu Dinamo sunt pe ultima suta de metri.

Un alt antrenor cu care au vorbit cei de la Dinamo este Florin Bratu! Insa revenirea acestuia ar duce la plecarea lui Ionel Danciulescu, astfel ca Neagoe e favorit.

Neagoe, sezon fantastic cu Sepsi

Eugen Neagoe s-a despartit de Sepsi dupa ce a reusit sa duca echipa din Sfantu Gheorghe in play-off, din pozitie de retrogradare. A fost primul an in care Sepsi s-a calificat in play-off-ul Ligii 1.

Totusi, antrenorul nu a mai reusit aceleasi rezultate in aceasta faza a competitiei interne. Rezultatele din play-off ale celor de la Sepsi au fost dezastruoase. La plecarea lui Neagoe de la club, echipa era pe ultimul loc in play-off, cu un egal si sase infrangeri in sapte partide.

In 2019, Neagoe a fost cel mai slab tehnician din Liga 1, cu doar 5 puncte stranse in 12 meciuri.