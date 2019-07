Gabi Tamas REVINE in Liga 1! Hapoel Haifa a batut palma cu o echipa din Romania pentru 20.000 euro! 

Gabi Tamas se intoarce in Liga 1!

Pus pe lista de transferuri de Hapoel Haifa, Gabi Tamas se desparte de israelieni si revine in Liga 1. Tamas va juca la Astra Giurgiu, care plateste 20.000 de euro pentru transferul fundasului im varsta de 35 de ani.

Tamas ii plateste pe avocatii care l-au scos din inchisoare!

Gabi Tamas semnase un contract nou cu Hapoel Haifa la inceputul verii, iar in noul contract era stipulat ca Hapoel Haifa sa-i achite costurile eliberarii din inchisoare. Tamas a fost inchis pentru o saptamana dupa ce a fost prins baut la volan cu 205 km/h. Pentru ca el a cerut transferul, Tamas va fi obligat de Hapoel sa-si plateasca singur cheltuielile de judecata.

Tamas va putea sa se antreneze inca de azi cu Astra Giurgiu, echipa care il curteaza de mai mult timp, scrie presa din Israel.



Tamas, dat disparut in Romania!

Aventura lui Gabi Tamas in Israel se incheie dupa doi ani la cererea jucatorului. Tot el a comis-o insa recent, cand Hapoel a petrecut cateva zile in Romania. Tamas a petrecut desi era in cantonament si a fost dat disparut pentru aproape 24 de ore. A fost picatura care a umplut paharul cu echipa din Israel, insa chiar jucatorul a fost cel care a cerut transferul.

Presa din Israel mai scrie ca Tamas e obligat sa-si elibereze apartamentul primit de la club din Haifa imediat dupa ce semneaza actele de transfer la Astra Giurgiu.