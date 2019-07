Craiova nu-l vrea pe Tamas chiar daca a primit 6 goluri in acest sezon! "Aroganta" lui Papura la adresa jucatorului: "Nu il cunosc, nu am avut nicio legatura!"

Cazul criminalului in serie de la Caracal e dezbatut si in Liga 1. Oltenii sunt socati de cele intamplate.

Oltenii s-au intors din Ungaria si s-au socat cand au aflat povestea criminalului in serie de la Caracal. "Te socheaza, indiferent din ce parte a lumii se intampla", a declarat Corneliu Papura.

Tamas e de vanzare pentru doar 50.000 de euro. Craiova a luat 6 goluri in noul sezon, dar Papura nu-l vrea pe Tamas.

"Nu il cunosc deloc pe Tamas, nu am avut nicio legatura cu Tamas, decat la televizor, de unde sa-l cunosc. Am jucat impotriva lui...demult! Acum am parul alb", a mai precizat Papura.