OFICIAL | FCSB a batut palma cu primaria si va juca pe cel mai nou stadion din Romania! Unde vor juca ros-albastrii "acasa"

FCSB va juca acasa in deplasare!

FCSB se muta la cateva sute de kilometri de Bucuresti. Prima parte a sezonului viitor, Targu Jiu va reprezenta "acasa" pentru formatia ros-albastra! Conducerea clubului si autoritatile locale au batut palma.

FCSB va juca pe cel mai nou stadion al tarii, arena din Targu Jiu fiind in acest moment finisata. Primarul orasului Targu Jiu, Marcel Romanescu, spune ca stadionul va fi finalizat pana la finalul lunii mai.

"Am avut o intalnire cu domnul Argaseala, presedintele clubului, si cu toata echipa de conducere, precum si cu directorul de investitii de la Compania Nationala de Investitii, domnul cefalan. Avem garantia ca investitia va fi finalizata pana la sfarsitul lunii mai, urmand ca pe 8 mai sa ne intalnim si cu reprezentantii FRF si LPF, dar si cu cei de la FCSB, pentru a putea sa discutam omologarea stadionului pentru desfasurarea competitiilor internationale. Ei (n.r FCSB) sunt decisi sa vina la Targu Jiu si cred ca si autoritatea publica locala si-a facut treaba", a spus Marcel Romanescu, primarul orasului Targu Jiu, citat de sgorj.ro

Out de pe National Arena din cauza concertelor



FCSB nu va putea juca pe National Arena in primele etape ale sezonului viitor si in preliminariile europene pentru ca pe cel mai mare stadion al tarii sunt programate alte evenimente. Concertele Ed Sheeran si Metallica au fost programate in urma cu un an!