Dezvaluirea lui Sanmartean, la 8 ani distanta: de ce nu l-a convocat Piturca la nationala pana cand nu a semnat cu FCSB. #ZI-LE LIBERE!

Lucian Sanmartean a povestit la ZI-LE LIBERE! motivul tensiunilor dintre el si Victor Piturca, in perioada in care juca la FC Vaslui.

Intre 2012 si 2014, Piturca a refuzat sa il cheme pe Sanmartean la echipa nationala, chiar daca evolutiile "Magicianului" il recomandau pentru selectie, spre disperarea lui Adrian Porumboiu, care era patron la FC Vaslui.

Meciul despre care vorbeste Sanmartean este Romania - Belarus (2-2), din octombrie 2011.

L-a banuit ca s-a dat lovit la nationala



"Vreau sa ii multumesc domnului Piturca, mi-a oferit posibilitatea sa castig niste banuti si astazi sa fiu linistit din punct de vedere al banilor."

"Cum a fost povestea cu echipa nationala? A fost vorba de o neintelegere, de fapt. M-a convocat pentru un joc, am jucat vreo 30 de minute, m-am accidentat la gamba, m-a schimbat, iar la final de saptamana, la Vaslui, domnul Porumboiu a zis <<Pe mine nu ma intereseaza, mie trebuie sa imi intri si intr-un picior. Pentru mine nu conteaza, nu esti accidentat.>>"

Deci domnul Porumboiu te-a fortat sa joci, dupa ce te accidentasei la nationala?

"Exact. Am intrat, am stat pe teren, pentru ca nici nu puteam sa alerg. Atunci, domnul Piturca vazandu-ma intrand la joc, a crezut ca m-am dat lovit la nationala, ca e vorba de o tradare."

"A fost un moment destul de delicat pentru mine, pentru ca eram pus intre doua entitati, una a nationalei, cealalta a clubului care ma plateste."

"Am incercat sa ii impac si pe unii si pe altii si nu mi-a iesit nici cu unii, nici cu altii."

"Nu am ajutat nici clubul, si mi-am facut si rau in relatia cu echipa nationala."

L-a convocat dupa transferul la FCSB



"Relatia s-a schimbat odata ce am venit la Steaua. Dupa jocurile bune am ajuns din nou la nationala, cred ca a observat si dansul ca nu sunt genul de jucator care sa nu fiu suta la suta implicat in joc."

"Dupa care in Arabia am avut o relatie extraordinara, si astazi vorbim, l-am descoperit pe domnul Piturca asa cum nu credeam ca o sa-l descopar, si probabil ca si dansul m-a descoperit ca fiind un tip neconflictual, care nu creeaza probleme."