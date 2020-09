A donat pentru Dinamo, dar sufletul lui este in Giulesti! Ce spune Razvan Lucescu: "Nu inseamna ca sunt acum un fan inrait al lor si am uitat de Rapid"

Razvan Lucescu a fost invitat special la emisiunea Ora Exact in Sport de pe PRO X.

Antrenorul roman este membru de elita in programul "Doar Dinamo Bucuresti". El recunoaste ca a donat pentru echipa din Stefan cel Mare, dar in sufletul lui este tot Rapid.

"In sufletul meu exista Rapid forte tare. Am explicat la acel moment. Dinamo a insemnat copilaria si asta este legat de tatal meu, dar Rapid pentru mine reprezinta practic cresterea mea ca om, ca antrenor, inseamna maturizarea mea in fotbal, inseamna mult mai mult. Faptul ca eu m-am inscris in acest program "Doar Dinamo Bucucuresti" nu inseamna ca sunt acum un fan inrait al lui Dinamo si am uitat de Rapid. Nu! De departe eu sunt cu sufletul la Rapid foarte tare. Am facut asta apentru ca am considerat ca aveam obligatia, macar putin, sa ajut cu ceva. Am dat si un exemplu daca vrei, as fi putut ajuta si putin mai mult si as fi ajutat orice alt club care ar fi avut nevoie", a declarat Razvan Lucescu pentru PRO X.

De asemenea, el considera ca Dinamo are nevoie de timp pentru reconstructie.

"Este mult prea devreme sa vorbim de rezultate la Dinamo dupa perioada prin care a trecut si in special in aceste ultime luni. A fost la un pas fie retrogradata. Dinamo din punct de vedere administrativ a fost foarte jos. Abia acum incep sa se miste niste lucruri, eu cred ca noua conducere da sperante in acest moment. Dar e mult prea devreme sa vorbim de rezultate chiar si in plan administrativ. Dinamo are nevoie de rabdare, de intelegere, timp pentru reconstructie. Sunt foarte multe aspecte, eu de Dinamo as vorbi abia peste un an", a spus fostul antrenor de la Rapid.