OFICIAL! Cinci candidaturi depuse pentru sefia FRF! Doi candidati vor fi RESPINSI: "Nu indeplinesc cerintele!"

Luna aceasata au loc alegerile pentru FRF.

Razvan Burleanu, Ionut Lupescu, Marcel Puscas, Sorin Raducanu si Ilie Dragan si-au depus dosare de candidatura in termenul statutar, care a expirat astazi, la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, programate la 18 aprilie, la Casa Fotbalului.

Surse din cadrul FRF au declarat, marti, pentru AGERPRES, ca dintre cei cinci candidati doar trei se vor afla pe buletinele de vot: Burleanu, Lupescu si Puscas. "Ceilalti doi, Raducanu si Dragan nu indeplinesc conditiile pentru a candida. Raducanu nu are la dosar nicio adeziune din partea unui membru afiliat. Iar Ilie Dragan a venit cu cinci, dar propunerile sunt de la cluburi care fie sustin alti candidati, fie nu sunt membri afiliati, adica sunt structuri sportive din Liga a IV-a. In aceste conditii e foarte putin probabil ca vor fi validate candidaturile lor", au afirmat sursele citate.

Una dintre principalele conditii ale candidatilor la alegerile FRF este sa prezinte la dosar o propunere din partea unui membru afiliat.

Dosarele depuse de Razvan Burleanu, Ionut Lupescu, Marcel Puscas, Sorin Raducanu si Ilie Dragan vor fi analizate de o comisie juridica a Federatiei Romane de Fotbal, membrii acesteia urmand sa valideze sau nu candidaturile pentru alegeri.

Razvan Burleanu este presedintele in exercitiu al Federatiei Romane de Fotbal. A jucat fotbal doar la nivel de juniori, el fiind si arbitru pana la varsta de 19 ani. Absolvent al SNSPA, actualul sef al FRF a activat ulterior in cadrul Primariei Bacau, Comisiei Juridice din Parlamentul Romaniei, Autoritatii Electorale Permanente si Administratiei Prezidentiale. Acum in varsta de 33 de ani, Burleanu a condus inainte de 2014 din postura de presedinte Federatia Romana de Minifotbal, precum si Federatia Europeana de Minifotbal, structura nerecunoscuta de UEFA sau FIFA.

Fostul international Ionut Lupescu (49 de ani) este component al "generatiei de aur", avand la activ participari la doua editii ale Cupei Mondiale, 1990 si 1994, si la doua ale Campionatului European, 1996 si 2000. El si-a obtinut licenta de antrenor la Koln, dar a practicat putin aceasta meserie, conducand doar doua echipe, FCM Bacau si FC Brasov. In anul 2005 a intrat in administratie si a ocupat pana in 2011 functia de director general al Federatiei Romane de Fotbal. Din 2011 el a fost director al Comisiei Tehnice a UEFA, functie din care a demisionat la inceputul lunii februarie, cand a decis sa candideze la presedintia Federatiei Romane de Fotbal.

Nascut la 12 octombrie 1960, Marcel Puscas a evoluat ca jucator la Steaua, Rapid, CS Targoviste si Steaua Mizil, avand o singura selectie la prima reprezentativa. Dupa retragere, el a activat ca antrenor (Steaua si Rapid), ca presedinte (Viitorul Oradea, Steaua si AJF Bihor), dar si ca impresar. Puscas a candidat si la precedentele alegeri pentru presedintia FRF. Din 2014 el ocupa functia de manager de dezvoltare in cadrul Federatiei Romane de Fotbal.

Sorin Raducanu (55 de ani) a evoluat ca jucator la formatiile Dinamo, Victoria, FC Olt, FCM Brasov, Sportul Studentesc, Aris Limassol si Wuppertaler SV. Absolvent al Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport, Raducanu a activat ulterior si ca antrenor, in special la nivel de copii si juniori.

Ilie Dragan (33 de ani) a jucat fotbal numai la nivel de amatori, iar in prezent este antrenor la o scoala de copii. El detine licenta A UEFA si a fost lector in cadrul Scolii Federale de antrenori din cadrul FRF. Absolvent al ANEFS, Dragan a intentionat sa participe si la alegerile pentru presedintia Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti (AMFB) din 2016, dar dosarul sau de candidatura nu a fost validat la momentul respectiv.

Adunarea Generala de alegeri a Federatiei Romane de Fotbal a fost convocata de Comitetul Executiv pentru data de 18 aprilie 2018, ora 11,00. Doua sute cincizeci si sapte de membri afiliati au drept de vot la alegerile pentru sefia FRF din 18 aprilie.

Conform Statului FRF, termenul limita pentru depunerea dosarelor de candidatura a expirat, astazi, 3 aprilie, cu 15 zile inainte de data alegerilor.

Razvan Burleanu conduce Federatia Romana de Fotbal din 5 martie 2014, atunci cand a castigat alegerile pentru presedintie in dauna celorlalti trei candidati: Vasile Avram, Gheorghe Chivorchian si Sorin Raducanu.