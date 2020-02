OFICIAL | Chindia Targoviste a reusit un transfer de senzatie! Au adus un jucator care a marcat in acest sezon de Europa League! Anuntul facut de club

Ce transfer a reusit Chindia Targoviste.

Formatia antrenata de Viorel Moldovan, Chindia Targoviste, a reusit un transfer de senzatie. Acestia l-au transferat pe Filip Dangubic (24 de ani), fotbalist croat care evolueaza pe postul de mijlocas ofensiv. Fotbalistul era liber de contract dupa ce s-a despartit de Spartak Trnava. Dangubic a marcat in acest sezon pentru Trnava, formatie din Slovacia, in Europa League, intr-un meci disputat in turul 2 al competitiei intr-un meci cu Lokomotiv Plovdiv.

"Incepand de astazi, jucatorul de origine croata, Filip Dangubic (24 de ani), mijlocas ofensiv, este componentul lotului nostru. Dangubic vine de la Spartak Trnava (Slovacia), formatie pentru care a evoluat in 17 meciuri de campionat si 4 in preliminariile Europa League in acest sezon", se arata in comunicatul emis de Chindia.