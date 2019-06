CFR CLUJ, SANCTIONATA DE UEFA pentru nerespectarea Fair Play-ului Financiar! Campioana Romaniei, Olympique Marseille si Kairat Almaty si-au acceptat penalizarile

CFR Cluj a fost penalizata de UEFA pentru nerespectarea regulilor privind Fair Play-ul Financiar!

UEFA anunta ca CFR Cluj, Olympique Marseille si Kairat Almaty au fost subiectul unei anchete privind nerespectarea normelor Fair Play-ului Financiar. Toate cele trei echipe au acceptat sanctiunile dictate si au semnat acorduri cu Forul Continental! CFR Cluj a scapat relativ usor!

CFR Cluj, penalizata cu 200.000 euro si reducerea numarului de jucatori de pe lista UEFA



UEFA anunta ca CFR Cluj, campioana Romaniei, a semnat un acord in urma anchetei la care a fost supusa. Formatia clujeana va fi monitorizata in sezonul 2019/20.

Forul continental anunta ca CFR Cluj a fost de acord sa plateasca suma totala de 200.000 euro, bani care vor fi retinuti din sumele pe care clubul le va avea de incasat in urma participarii in cupele europene.

De asemenea, CFR Cluj va putea inregistra doar 23 de jucatori pe lista A pentru cupele europene, in loc de 25!

UEFA nu explica si in ce a constat incalcarea normelor FFP de catre CFR Cluj, insa este de mentionat faptul ca in ultimele sezoane formatia clujeana a fost in insolventa, avand datorii mari.

De cealalta parte, Olympique Marseille a fost sanctionata mai drastic. Formatia franceza nu are voie sa inregistreze un deficit mai mare de 30 milioane euro pana in 2020, iar in 2021 va trebui sa fie pe 0! OM va trebui sa plateasca 6.000.000 euro si va putea inregistra de asemenea doar 23 de jucatori.

Kairat Almaty nu are voie sa inregistreze un deficit mai mare de 10 milioane euro pana la finalul anului 2019 si va plati 600.000 euro catre UEFA. Si in cazul formatiei din Kazahstan se va aplica limitarea numarului de jucatori la 23.