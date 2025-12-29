Mijlocașul în vârstă de 20 de ani este fiul fostului fotbalist Narcis Răducan și părăsește echipa după un sezon și jumătate petrecut pe „Ilie Oană”.



Iustin Răducan ajunsese la Petrolul în vara anului 2023 și a bifat 16 apariții pentru prima echipă, dintre care 15 în Superliga și una în Cupa României.



Fiul lui Narcis Răducan, OUT!

Despărțirea a fost confirmată oficial de Petrolul printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care clubul i-a mulțumit jucătorului pentru perioada petrecută la Ploiești și i-a urat succes în continuare.



„Mulțumim, Iustin Răducan!

FC Petrolul Ploiești și Iustin Răducan (20 ani) au ajuns, astăzi, la un acord privind încetarea raporturilor contractuale.

Tânărul jucător se alăturase clubului nostru în vara anului 2023, iar pentru prima echipă a bifat 16 prezențe (15 în Superliga și 1 în Cupa României). Asta și în condițiile unei accidentări ghinioniste suferite la Iași, în finalul ultimei partide din stagiunea 2023-2024, din cauza căreia fostul internațional de juniori, cu prezențe la reprezentativele U17, U18 și U19, a ratat o bună parte a sezonului trecut. Revenit pe teren la începutul acestui an, Răducan s-a pregătit cu formația de seniori, evoluând, în paralel și pentru echipa secundă a clubului.

Mulțumim, Iustin! Mult succes în continuare!”, a scris clubul din Ploiești pe Facebook.

