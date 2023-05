Heidenheim și Darmstadt au promovat dramatic în Bundesliga, după ce au încheiat pe primele două poziții, ambele cu 67 de puncte. Hamburg a terminat pe 3, cu un punct mai puțin și va juca în barajul de menținere/promovare contra lui VfB Stuttgart.

Ultima etapă a campionatului a fost dramatică. Hamburg a câștigat pe terenul lui Sandhausen, scor 1-0, iar în momentul încheierii meciului se afla pe loc direct promovabil. Fanii care au făcut deplasarea chiar au intrat pe teren și au sărbătorit revenirea în Bundesliga, însă au primit la câteva minute distanță vești proaste.

În meciul Regensburg - Heidenheim, disputat la aceeași oră, dar încheiat cu câteva minute mai târziu, oaspeții s-au impus cu 3-2, iar ultimele două goluri au venit în prelungiri, în minutele 90+3 și 90+9! Astfel, Heidenheim a promovat direct, iar Hamburg a fost devansată și a căzut pe 3, loc de baraj.

"Incredibil! Meciul de la Sandhausen s-a încheiat mult mai devreme, iar fanii lui Hamburg au intrat pe teren sărbătorind. Acolo au aflat că echipa lor va juca barajul, după ce Heidenheim a reușit să câștige pe final", a scris publicația germană Bild despre finalul de sezon dramatic din Zweite Bundesliga.

Până în 2018, Hamburg a evoluat doar în Bundesliga. Formația de pe Volksparkstadion se află acum la al cincilea sezon consecutiv în eșalonul secund.

La baraj, Hamburg va înfrunta VfB Stuttgart, formație care a încheiat pe locul 16 în Bundesliga. Meciurile se vor disputa pe 1 și 5 iunie.

Hamburg fans celebrating promotion, unbeknown Heidenheim have just equalised in Regensburg.

Heidenheim need one more goal deep into injury time. pic.twitter.com/1FeEVPps3z