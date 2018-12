Nistor MUSCA din colegi! "O sa-si dea cu pumnii in cap si o sa-si aminteasca de mine!" Declaratia momentului! Ce spune de plecarea la FCSB

Nistor isi avertizeaza colegii dupa rezultatele din ultimul timp.

Mijlocasul se ia de coechipieri. Spune ca a incercat in mai multe randuri sa-i convinga de sansa pe care o au in tricoul 'cainilor'. Nistor spune ca n-are niciun regret dupa transferul ratat la FCSB.

"Le-am tot zis colegilor ce sansa au sa fie la Dinamo. Poate in urmatoarele luni, cand unii nu vor mai fi aici, o sa-si dea cu pumnii in cap sau cu palmele in cap si o sa isi aduca aminte de mine si de ce le-am spus. Sper sa ajunga la mai bine si sa nu fie asa, sa ajunga unde le va fi lor OK. Mircea Rednic tine atmosfera buna, grupul e frumos, dar, din pacate, nu prea avem rezultate. N-o sa regret niciodata ca n-am plecat de la Dinamo la Steaua!", a spus Nistor la conferinta de presa.