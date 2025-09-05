FCSB a fost sancţionată de Comisia de Disciplină a UEFA cu o amendă de 30.000 de euro şi cu închiderea parţială a stadionului din cauza manifestărilor rasiste ale suporterilor la meciul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League.

Peluza Nord de la FCSB se mută la meciul cu Young Boys



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a susținut că un reprezentant FARE (Football Against Racism in Europe) a identificat câțiva suporteri ai campioanei care la meciul cu Aberdeen au apelat la scandări rasiste.



Reprezentanții Peluzei Nord de la FCSB le cer membrilor din galerie să renunțe la scandările rasiste pentru a evita alte sancțiuni în viitor. La partida cu Young Boys (2 octombrie), ultrașii anunță că se vor muta la peluza opusă pentru a susține echipa.



"La primul meci din grupele UEFA Europa League, vom fi nevoiți să stăm în peluza opusă.

Această decizie a fost luată de UEFA, ca urmare a sancțiunilor primite din cauza scandărilor rasiste („anti-țigani”) de la meciul trecut, scandări făcute în afara stadionului.



Din păcate, din cauza celor care nu au înțeles apelurile repetate de a renunța la astfel de mesaje, toți suporterii vor fi afectați acum. Chiar este greu să înțelegeți că există un imbecil care stă special să ne ardă, care vine special la meci să filmeze cea mai mică abatere și să ne aducă probleme? Cât de greu este să vă abțineți?



Rugăm toți membrii Peluzei Nord să achiziționeze bilete și să vină direct în sectorul stabilit pentru acest meci, pentru a fi împreună și pentru a arăta din nou ce înseamnă unitatea și pasiunea noastră.



Atmosfera se creează prin cântat pentru echipă, nu împotriva altora, mai ales la meciurile din UEFA. Dacă vrem să fim acolo, lângă FCSB, trebuie să respectăm regulile lor, indiferent cât de mult le urâm!", a transmis Peluza Nord FCSB.

