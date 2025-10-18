Antrenorul Elias Charalambous nu își mai permite să piardă puncte, astfel că mizează pe mulți jucători de bază în această seară. FCSB se află pe locul 12 în acest moment, la cinci lungimi distanță de zona de play-off.



Octavian Popescu, titular în Liga 1 după o pauză de 2 luni



O surpriză în primul 11 ar putea să fie apariția lui Octavian Popescu (22 de ani). Considerat în trecut una dintre "perlele" lui Gigi Becali, acesta a fost mai mult rezervă în ultima perioadă.



De exemplu, Octavian Popescu nu a mai fost titular într-un meci din Liga 1 de două luni de zile. Ultima dată când acesta a început din primul minut s-a întâmplat pe 17 august, la derby-ul Rapid - FCSB, scor 2-2. Atunci, Popescu a fost înlocuit la pauză.



Tânărul jucător a mai fost între timp titular în faza principală din UEFA Europa League. S-a întâmplat în meciul cu Young Boys Berna din 2 octombrie. FCSB a pierdut acel duel, scor 0-2.



În acest sezon, Octavian Popescu a evoluat în numai șase etape. El nu a înscris niciun gol, a reușit doar să livreze o pasă decisivă.



Echipele de start



METALOGLOBUS: Gavrilaș (cpt.) – D. Irimia, Camara, Caramalău, A. Sava – Abbey, Sabater, Aggoun, Ubbink – Huiban, Ely Fernandes

Rezerve : Nedelcovici, Zakir, Hadzic, Dr. Irimia, Milea, Neacșu, Al. Gheorghe, C. Achim, Sârbu, Lis, Kouadio



: Nedelcovici, Zakir, Hadzic, Dr. Irimia, Milea, Neacșu, Al. Gheorghe, C. Achim, Sârbu, Lis, Kouadio FCSB: Târnovanu – I. Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic – Ad. Șut, Fl. Tănase – Cisotti, Olaru (cpt.), Oct. Popescu - Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima - Alibec, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Pantea, Al. Stoian, Thiam



Metaloglobus - FCSB. Campioana, în goana după puncte



FCSB se află pe locul 12 în clasament cu 13 puncte. Doar trei victorii a înregistrat campioana en-titre, la care s-au adăugat patru remize și cinci eșecuri.



De cealaltă parte, Metaloglobus nu are nicio victorie în noul sezon. Nou-promovata a înregistrat trei remize și nouă eșecuri și e pe ultimul loc cu doar trei puncte.

