O noua FURTUNA la Dinamo?! "E faliment! Au peste 1.5 milioane de euro datorii si n-au adus un euro!" Dezvaluiri de ULTIMA ORA despre situatia clubului: "Zici ca sunt la satul din deal"

Un fost mare fotbalist al lui Dinamo prevede un adevarat dezastru la clubul din Stefan cel Mare.

Danut Lupu nu a crezut de la inceput in proiectul spaniolilor la Dinamo, despre care a spus in repetate randuri ca nu au venit cu bani la club.

Fostul fotbalist de la Dinamo si Rapid afirma in continuare ca salariile jucatorilor nu sunt platite, desi multi dintre ei au contracte uriase, iar totalul datoriilor pe care le are clubul alb-rosu in acest moment depaseste 1.5 milioane de euro:

"E faliment! Nu poti sa aduci 14 jucatori. Dinamo avea un buget de 100.000 de euro pe luna si acum e de 500.000. Au trecut deja trei luni si ei n-au adus un euro! N-au platit salariile. Ce fac ei acum in ziua de salarii? Eu ma rog sa faca rost de bani, sa-si faca o echipa competitiva, dar cum? Credeti ca strainii stau trei luni fara salarii?

Ei trebuie sa plateasca pentru Saftica 500.000 de euro, la ANAF. Au 500.000 salarii si inca 500.000 restante. Minimum 1,5 milioane! Plus banii lui Negoita si alte datorii. De unde ii au?", a spus Danut Lupu, pentru Gazeta.

Danut Lupu: "Contra e primul care a gresit!"

Lupu l-a intepat din nou si pe Contra, pe care il acuza ca nu si-a respectat o promisiune. Contra spusese anterior ca daca salariile nu se vor plati la Dinamo, el nu se va mai prezenta la antrenamente:

"Contra e primul care a gresit! El a zis ca daca salariile nu sunt platite la zi nu mai face antrenamente. Au trecut doua luni si tot le face. Si eu nu cred ca a garantat Contra ca-i plateste pe toti jucatorii care au venit la Dinamo. Si el, si jucatorii au crezut in spusele unui om care de doua luni n-a dat niciun ban.

Ati vazut ce conferinte au facut la Saftica? Avand plasele alea rupte prin spate?! Mi-era si rusine sa ma uit la televizor. Ei se lauda ca vin cu 10 milioane si fac conferinte cu plase rupte, ziceai sa sunt la satul din deal. Eu nu cred si imi doresc sa ma contrazica.", a mai spus Danut Lupu.