CLASAMENT Luptă crâncenă pentru promovarea directă în Superliga! FC Voluntari a profitat de eșecul lui Sepsi

Luptă crâncenă pentru promovarea directă în Superliga! FC Voluntari a profitat de eșecul lui Sepsi Liga 2
FC Voluntari a obținut o nouă victorie importantă în play-off-ul din Liga 2, iar ilfovenii speră la promovarea directă în Superliga.

FC Voluntari a câștigat pe terenul Chindiei Târgoviște, sâmbătă, scor 2-1, în runda a șasea din play-off-ul Superligii. Ilfovenii sunt în continuare pe locul 3, dar s-au apropiat la doar două puncte de Sepsi OSK.

Chindia Târgoviște - FC Voluntari 1-2, în play-off-ul din Liga 2

Ambele goluri ale lui FC Voluntari de la Târgoviște au fost marcate de Mihai Roman (33 de ani). Fostul atacant de la Botoșani, Pandurii sau Craiova a marcat în minutele 3 și 45+1.

Golul Chindiei a fost reușit de Robert Necșulescu (18 ani). Jucătorul împrumutat de la FCSB a înscris în minutul 74 cu o lovitură de cap, însă insuficient ca echipa din Târgoviște să obțină vreun punct.

  • Chindia targoviste fc voluntari play off liga 2 casa pariurilor 25042026
FC Voluntari profită astfel de eșecul lui Sepsi din această rundă (2-3 contra lui FC Bihor), iar formația pregătită de Florin Pîrvu ajunge la 55 de puncte, doar două sub locul secund, direct promovabil, ocupat de covăsneni.

  • FC Voluntari are un parcurs aproape perfect în play-off: 5 victorii și o remiză. Ilfovenii au reușit să provoace inclusiv primul eșec al Corvinului Hunedoara din actuala stagiune.

Corvinul, care va înfrunta Steaua tot sâmbătă, este lider autoritar și se îndreaptă spre promovarea matematică. Lupta pentru locul 2 se va da între Sepsi și Voluntari, având în vedere că Steaua nu are drept de promovare.

Liga 2, play-off (CLASAMENT)

Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate”
Ricardo Cadu s-a întors la CFR Cluj: ”Bine ai revenit acasă”
Manchester City - Southampton, 19:15, LIVE pe VOYO! Semifinala FA Cup
”Cine câștigă Champions League?”. Robert Lewandowski n-a stat pe gânduri
CFR Cluj - U Cluj, ora 20:30 | Echipele probabile + analiza și pronosticul lui Dan Chilom
"Rămâneți și în sezonul următor?" Răspunsul lui Costel Gâlcă, înainte de Dinamo - Rapid
Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta

Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

Președintele clubului a anunțat că antrenorul poate pleca după show-ul din Cupa Italiei

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Real Madrid, KO în lupta pentru titlu la ultima fază cu Betis! Clasamentul din La Liga

Gigi Becali a făcut anunțul: jucătorul care va semna la finalul sezonului



Ricardo Cadu s-a întors la CFR Cluj: ”Bine ai revenit acasă”
"Rămâneți și în sezonul următor?" Răspunsul lui Costel Gâlcă, înainte de Dinamo - Rapid
Revenire de senzație la CFR Cluj: ”Semnez acum. Parcă n-am plecat niciodată”
”Cine câștigă Champions League?”. Robert Lewandowski n-a stat pe gânduri
Sportul la care excelează fiica legendei lui Manchester United! Joacă la naționala Angliei
Matteo Fedele s-a transferat în Italia! Cu ce echipă a semnat fostul mijlocaș de la Universitatea Craiova și Chindia Târgoviște
Fotbalistul din România care a înscris la națională golul victoriei la doar câteva secunde după ce a intrat pe teren!
"Făcea legea" în Superligă și acum a fost dat afară de la echipă din cauza unor comentarii pe rețelele sociale
Trei jucători cu 15 trofee câștigate cu Dinamo, noii antrenori de la FC Voluntari! Ilfovenii au făcut deja 9 transferuri
stirileprotv Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

stirileprotv O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

