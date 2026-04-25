FC Voluntari a câștigat pe terenul Chindiei Târgoviște, sâmbătă, scor 2-1, în runda a șasea din play-off-ul Superligii. Ilfovenii sunt în continuare pe locul 3, dar s-au apropiat la doar două puncte de Sepsi OSK.

Chindia Târgoviște - FC Voluntari 1-2, în play-off-ul din Liga 2

Ambele goluri ale lui FC Voluntari de la Târgoviște au fost marcate de Mihai Roman (33 de ani). Fostul atacant de la Botoșani, Pandurii sau Craiova a marcat în minutele 3 și 45+1.

Golul Chindiei a fost reușit de Robert Necșulescu (18 ani). Jucătorul împrumutat de la FCSB a înscris în minutul 74 cu o lovitură de cap, însă insuficient ca echipa din Târgoviște să obțină vreun punct.