Cu un singur meci jucat în acest sezon la turci, Daniel Popa se gândește deja la o revenire în România. În ultima perioadă s-a antrenat alături de divizionara secundă Chindia Târgoviște, echipa din orașul său natal, dar între timp a apărut o propunere din Superliga României.



Daniel Popa e dorit de Petrolul!



Eugen Neagoe vrea să-l aducă la Petrolul pentru a pune umărul la salvarea echipei de la retrogradare, scrie Fanatik.ro. La prima vedere, propunerea prahovenilor ar putea fi mai interesantă pentru atacant, având în vedere că acesta va avea ocazia de a juca, din nou, în Superliga României.



Singura problemă ar putea fi reprezentată de problemele financiare cu care se confruntă, de o bună perioadă, gruparea de pe ”Ilie Oană”, ceea ce l-ar putea face pe Daniel Popa să accepte un proiect mai solid, chiar dacă este vorba de Liga 2.



La Genclerbirligi, Popa a marcat opt goluri în 16 meciuri și a bifat ultimul joc oficial pe 9 august.



Cotat la 600.000 de euro pe Transfermarkt, atacantul este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Chindiei, pentru care a înscris 40 de goluri și a oferit 11 pase decisive în 132 de partide.



De-a lungul carierei, Daniel Popa a mai evoluat la Dinamo, FCSB, FC Botoșani, Universitatea Cluj, Daejeon Hana și Genclerbirligi, având în palmares un titlu de campion al României, o Supercupă și o Cupă a Ligii.

