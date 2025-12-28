Transferat în iarnă pentru a-i face concurență pe post lui Daniel Bîrligea, Denis Alibec nu a avut impactul așteptat la FCSB. În plus, a intrat într-un conflict public cu șefii clubului, motiv pentru care e tot mai probabilă o despărțire în această iarnă.



Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, ar vrea să-i aducă un atacant lui Leo Grozavu în perioada de mercato din iarnă, iar una dintre variante ar fi chiar atacantul de la FCSB.



FC Botoșani, ofertă pentru Denis Alibec: ”Să vedem dacă i-ar conveni”



Omul de afaceri este gata să-i ofere lui Alibec un contract valabil pentru șase luni, plus posibilitatea de a se bate la titlu cu gruparea moldoveană. Botoșani este pe locul trei, la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova.



”Să vedem dacă lui Alibec i-ar conveni șase luni la Botoșani. L-aș pune pe picioare instantaneu. Redevine cel mai bun fotbalist din România dacă vine la noi. Totuși, totul depinde de fotbalist.



Ăsta nu e un fotbalist să stea pe dreapta, nu există! Nu există, credeți-mă! Nu este o scuză pentru nimeni ca Alibec să nu joace. Totul depinde de încrederea pe care i-o dai, să-i spui că este cel mai bun. Dacă ar vrea să vină la Botoșani, Alibec ar fi numărul 1. Împrumut, ce vrea el.



Nu e Alibec pe teren, toată lumea pierde, să știți! Nu e sănătos pentru cei care iubesc fotbalul. Un talent rar. O să ne pară rău dacă nu joacă acum, are și el o vârstă”, a spus Iftime, conform Digi Sport.



