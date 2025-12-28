După doar 11 luni la FC Seoul, Dugandzic va deveni liber de contract și poate semna cu orice echipă. Valeriu Iftime îl așteaptă cu brațele deschise la FC Botoșani, acolo unde croatul a mai evoluat în urmă cu cinci ani.



Omul de afaceri transmite că ”are în vedere” opțiunea de a-l transfera pe Dugandzic la echipa sa. Rămâne de văzut dacă acesta va accepta o revenire la Botoșani.



Marko Dugandzic, așteptat la FC Botoșani



Dacă se va transfera, Dugandzic se va putea lupta cu șanse reale la campionat. Moldovenii au încheiat pe locul trei prima parte a sezonului, la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova.



"Un copil genial. Dugandzic era un necunoscut înainte să vină la mine. L-a văzut Marius Croitoru în câteva meciuri, el dăduse vreo două goluri în doi ani. L-am adus, a fost pus la punct, a avut o relație extaordinară cu Marius Croitoru. A primit încredere, a marcat primele goluri și a devenit un alt fotbalist.



Eu îl am în vedere și pe Dugandzic. Nu am apucat încă să vorbim despre transferurile din iarnă, dar urmează. Oricând, Dugandzic este un atacant de top pentru echipele din România și pentru FC Botoșani, dar care să se lupte la titlu, nu pentru retrogradare. Vedem ce o să fie", a spus Iftime, potrivit Digi Sport.



Marko Dugandzic a rămas liber de contract



Sezonul 2022-2023 a fost cel mai bun din cariera lui Dugandzic. A marcat de 22 de ori, cifră la care se adaugă și două assist-uri, în campionat și Cupa României.



„Experiența mea la FC Seoul a ajuns la final, dar recunoștința rămâne. Sunt mândru de fiecare moment petrecut purtând acest tricou și sunt recunoscător pentru prieteniile, lecțiile și amintirile pe care le-am câștigat.



Fanilor care m-au susținut, oamenilor alături de care am lucrat și colegilor care au devenit ca o familie, VĂ MULȚUMESC. Seoul va avea mereu un loc în inima mea”, a transmis Dugandzic, pe rețelele de socializare.

