Lovitura de pedeapsă din care s-a înscris a fost acordată de „centralul” Gabriel Mihuleac (28 de ani) după 24 de minute de la momentul în care Rodrigo Martins a fost faultat de David Irimia.

Cristi Balaj l-a taxat pe Gabriel Mihuleac

Gabriel Mihuleac a avut nevoie să revadă faza la monitorul VAR. Activitatea sa a fost îngreunată de un suporter care a doborât monitorul destinat arbitrajului video.

Totuși, Cristi Balaj nu l-a menajat deloc pe Gabriel Mihuleac. Fostul arbitru a spus că ar fi fost de preferat ca Mihuleac să dicteze penalty-ul fără consultarea arbitrajului video.

„Apărătorul de la Dinamo a efectuat o alunecare neregulamentară. Decizie corectă, 11 metri. Ar fi fost de preferat să se acorde fără intervenția VAR”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro.