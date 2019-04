CFR - FCSB 0-0 | "Mai avem 5 finale, speram sa se incurce CFR!" Teixeira si Morais s-au contrazis dupa meci

CFR Cluj si FCSB au incheiat la egalitate, 0-0, intr-un meci fara sut pe poarta.

Filipe Teixeira a taxat la randul sau lipsa spectacolului de la derby-ul dintre CFR Cluj si FCSB. El considera ca

"Nu cred ca a fost un meci frumos pentru persoanele care au venit pe stadion. In prima repriza am dominat noi, dar nu ne-am putut crea multe ocazii. In repriza a doua am intrat in jocul lor si nu ne-a ajutat cu nimic. Un egal si pastram sanse la titlu.



CFR Cluj este o echipa foarte buna, pragamatica. Trebuia sa fim si noi pragmatici, am vrut sa nu primim gol, am reusit, dar din pacate nici nu am marcat. Nu si-au creat ocazii de gol, din corner si lovitura libera, stiam ca acolo sunt periculosi.



Speram ca etapa viitoare sa urcam pe primul loc. Mai avem 5 finale, speram ca CFR o sa piarda meciuri. Suntem increzatori ca putem. CFR mi se pare aceeasi echipa, asa au castigat titlul anul trecut si incearca si anul acesta. Noi trebuie sa ne concentram pe ce trebuie sa facem noi" a spus Filipe Teixeira la Digi Sport.

Morais: "Am facut un joc frumos!"

"Era important sa dam gol aici. Acum mergem inainte, mai avem 5 meciuri si trebuie sa le castigam. Am inceput bine prima repriza, am incercat sa marcam dar nu am reusit. Am inceput si repriza a doua bine, apoi CFR a avut posesia si a avut si posesia pe final.



FCSB a avut un fotbal frumos pe un teren foarte greu, la CFR Cluj. Vom vedea, poate sa greseasca si CFR, putem sa gresim si noi pana la final" a spus Junior Morais la Digi Sport.