CFR 0-0 FCSB | "Ne-au dominat la toate capitolele in prima repriza!" Ce spun Deac si Culio dupa 0-0 in derby

Jucatorii CFR-ului sunt multumiti cu egalul in fata rivalei!

Deac recunoaste ca stelsitii au fost mai buni in prima repriza.

"Sa fim realisti, e un rezultat echitabil. Ne-au dominat la toate capitolele in prima repriza. N-au avut mari ocazii, dar au fost primii la minge. Ne-am dus noi peste ei in repriza a doua. Cu putin noroc, puteam castiga. Daca pierdeam, veneau langa noi si la orice alt pas gresit, treceau in fata noastra. In meciul asta au jucat doua echipe care se tem si nu vor sa piarda. Tinand cont ca suntem pe primul loc si avem 3 puncte avans, sa spunem ca suntem favoriti. Cred ca se mai joaca pentru titlu", a spus Deac la Digisport.

Pentru Culio, ghinionul a fost decisiv. CFR ar fi trebuit sa castige, crede argentinianul.

"In repriza a doua, cred ca am fost mai buni. Am avut ocazii, am avut bara. Cu putin noroc dadeam gol. A fost un meci echilibrat. Nu suntem multumiti, voiam sa castigam in seara asta, sa fim detasati. Nu s-a putut, s-a terminat egal. Cred ca e bine si asa. Nu am avut putin noroc. Nu se schimba nimic in lupta pentru titlu. FCSB e echipa buna", a comentat Culio.