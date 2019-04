CFR 0-0 FCSB |"Nu s-a terminat nimic, LUPTAM pana la capat!" Mesajul lui Teja dupa egalul cu CFR! Ce se intampla cu Pintilii

Teja nu si-a pierdut increderea ca FCSB poate lua titlul nici dupa egalul de la Cluj.

Antrenorul FCSB isi felicita jucatorii pentru determinare. Le da si o veste buna suporterilor: Pintilii va reveni in echipa de baza din etapa urmatoare.

"Nimic nu e terminat. Mai sunt 5 etape. Suntem acolo, suntem in carti. Era bine sa castigam, voiam sa fim la acelasi numar de puncte cu ei. Nu neaparat ca n-am vrut sa riscam, noi am schimbat ofensiv cat am putut. N-au fost foarte multe ocazii, CFR e foarte bine organizata, nu-ti lasa spatii, nu intra intr-un joc deschis. Asta e, suntem acolo. Avem meci acasa, trebuie sa castigam cu CFR. Cred ca putem sa castigam contra loc, cu titlul pe masa. Le multumim si suporterilor care au fost azi cu noi. Bizonul era obosit, chiar daca il tineam pe teren era destul de obosit. Ne-am dorit sa castigam, dar nu e usor sa joci cu CFR. Mergem mai departe. Sunt 5 etape, 5 meciuri pe care trebuie sa le castigam. Sanse sunt, nu s-a terminat nimic, vom vedea la sfarsit. Pintilii e bine, va reveni. Nu aveam voie sa-l fortam azi. Cred in echipa, in jucatori, cred ca putem sa recuperam", a spus Teja la Digisport.