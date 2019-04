CFR - FCSB 0-0 | "Meritam sa castigam!" Dan Petrescu, suparat dupa egalul din derby! Ce il nemultumeste: "Nu inteleg de ce s-a schimbat regulamentul!"

Dan Petrescu a ramas cu regrete dupa meciurile cu Craiova si FCSB.

Dan Petrescu s-a declarat multumit de rezultatul derby-ul cu FCSB, desi considera ca echipa sa merita victoria dupa ce a ratat prin Vinicius si Moutinho, mingea lovind bara.

"Cred ca toate meciurile din ultimul timp dintre CFR si FCSB au fost la acelasi nivel, n-au fost prea multe ocazii, s-a intamplat sa fie 1-1, n-a prea fost 0-0. Cred ca astazi meritam mai mult avand in vedere ocaziile pe care le-am avut. Cand ai 2 bare, trebuie sa castigi.

:"In prima repriza a fost mai buna FCSB, au avut posesia si 2 semi-ocazii, noi abia in prelungiri am avut prima sansa. In repriza a doua am controlat, am fost mai energici. Moutinho si Costache au intrat bine, am dat din nou o bara.



FCSB are o echipa foarte buna, nu e deloc usor sa castigi in fata lor. In repriza a doua nu mai tin minte nimic de la FCSB, nu stiu daca a avut ce face Arlauskis. Nu mai conteaza decat ce scrie pe tabela, 0-0, inseamna ca nu meritam mai mult.



Preferam sa primim goluri si sa castigam. Din meciurile cu Craiova si FCSB meritam mai mult, cel putin 2 puncte in plus. Pana acum se castiga la fiecare faza, marcam din toate ocaziile, Tucudean marca pe banda rulanta. Singurul lucru pozitiv e ca suntem la mana noastra, daca vom castiga totul, FCSB nu mai are ce sa faca.



Nu stiu de ce s-a schimbat regulamentul, stiu ca anul trecut echipa care termina pe primul loc incheia acasa, acum vom juca ultimul meci pe National Arena. Bud a avut o evolutie peste asteptari, a avut o perioada lunga in care n-a jucat, sincer nu ma asteptam sa joace atat de bine. Va fi greu si pentru Tucudean pentru ca a avut o perioada lunga fara sa joace.



Nu au fost probleme de arbitraj, cred ca toata lumea e multumita din acest punct de vedere" a spus Dan Petrescu dupa partida.